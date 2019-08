FOTO - slukovahermannova.com

Zkompletují české jedničky sbírku medailí?

Před pěti týdny přišly o mistrovství světa v Hamburku, o to větší chuť mají beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová uspět v Moskvě. Na stadionu v Lužnikách začne dnes evropský šampionát a české jedničky mají šanci zkompletovat sbírku medailí.

V ruské metropoli se představí celkem čtyři české páry: tři ženské a mezi muži stříbrní z turnaje Světového okruhu v Ostravě Ondřej Perušič a David Schweiner.

Hermannová se Slukovou se nemohly poměřit v Hamburku se světovou elitou kvůli zlomenému malíčku na noze druhé jmenované. Na ME jsou nasazené jako jedničky a pokusí se navázat na loňský bronz z Haagu a stříbro z roku 2016 ve švýcarském Bielu.

Na boje o evropské medaile se Hermannová se Slukovou naladily pátým místem na majoru ve Vídni, kde patřily opět k nejlepším Evropankám. »Máme několik pozitivních poznatků ze hry, které se nám moc líbily a ve kterých budeme chtít pokračovat, a taky několik poznatků, na kterých je potřeba pořád pracovat,« uvedly po nejlepším turnaji za poslední tři měsíce.

Do moskevského šampionátu vstoupí jako první z Češek hned dnes Martina Bonnerová s Martinou Maixnerovou, zítra už se představí Hermannová se Slukovou, Perušič se Schweinerem i Michaela Kubíčková s Michalou Kvapilovou, jež předloni v Lotyšsku vybojovala evropské stříbro s Kristýnou Kolocovou.

V obou kategoriích je 32 párů rozdělených do osmi skupin, každý hraje s každým a tři dvojice projdou do play off. Vítězové skupin postoupí rovnou do osmifinále. Noví mistři Evropy budou známi v neděli.

Trůn uvolnily Nizozemky Sanne Keizerová a Madelein Meppelinková, která je zraněná. V mužském turnaji jsou hlavními favority norští obhájci titulu Anders Mol, Christian Sörum a domácí Rusové Oleg Stojanovskij a Vjačeslav Krasilnikov, úřadující mistři světa.

(mak, čtk)

Los skupin s českou účastí

+* MUŽI - Skupina G: Perušič, Schweiner (10-ČR); Kantor, Losiak (7-Pol.); Ermacora, Pristauz (23-Rak.); Nölvak, Tiisaar (26-Est.).

+* ŽENY - Skupina A: Hermannová, Nausch Sluková (1-ČR); Menegattiová, Orsiová Tothová (16-It.); Arvanitiová, Karagkuniová (17-Řec.); Placetteová, Richardová (32-Fr.). Skupina C: Bonnerová, Maixnerová (30-ČR); Kjölbergová, Hjortlandová (3-Nor.); Schützenhöferová, Plesuitschnigová (14-Rak.); Bočarovová, Voroninová (19-Rus.). Skupina F: Kvapilová, Kubíčková (27-ČR); Borgerová, Sudeová (6-Něm.); Stubbeová, Van Ierselová (11-Niz.); Rudychová, Dabižová (22-Rus.).