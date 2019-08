»Pomníček« aneb Jak KGB u nás likvidovala

Není nad senzace, zvláště když jejím prostřednictvím lze zase přiložit polínko na předlistopadovou minulost. Mladí o té době vědí málo, či jen z médií a škol, kde už dávno z informací či osnov zmizela objektivita. Proto si myslí, že tehdy jsme tu žili jako nesvéprávní lidé, za každým z nás byl stále jeden příslušník StB nebo KGB, že jsme snad chodili jen v montérkách, protože na trhu nebylo jiné ošacení k dispozici a nebyl internet – tedy: jak jsme mohli žít?

Jsme ale u té senzace. Objevil ji televizní tým Josefa Klímy. Dozvěděli jsme se, že v létě 1987, tedy za normalizace, tři trampové si vyšli do skal v okolí Hřenska. Tam je někdo dostihl, svázal a nakonec zabil a svázané zakopal. Těla nakonec objevila VB, ale vrahy nikoli. Prostě tehdejší (nutně špatní nebo poplatní době) kriminalisté nedošli ve svých výsledcích nikam. Ostatně podle Klímy a údajně i Ústavu pro studium totalitních režimů ani nemohli. Za vším totiž byla KGB. A ti tři ve skalách nedaleko Hřenska museli zahynout, protože viděli zřejmě, co vidět neměli, alespoň podle Klímy. Nějaký svědek, kterého Klíma ze Seznamu objevil, anebo mu ho dohodil ÚSTR, se cítil poctěn, když »přes televizi« se mohl prezentovat a zavzpomínat si na něco, co vlastně ani nevěděl, »že ví«. Je totiž známo, že pospojováním věcí vůbec spolu nesouvisejících se často dochází ke kýženému cíli. A řekněte, nač by si člověk nevzpomněl, když dostane sugestivní otázky a je umně veden ke konkrétnímu námětu? Vzpomene si »na všechno«, a když to není, jak se právě chce, tak to střihač stejně vystřihne. Viz madam Slonková a její »výslech« Babiše mladšího.

Ti tři, dva chlapci, jedna dívka, museli ve skalách u Hřenska vidět hrůzné věci, když přímo KGB si to s nimi přišla sem do skal vyřídit. Možná, že odhalili konec tajného tunelu, jímž do centra americké rozvědky v americkém Langley odcházeli komunističtí agenti. Možná, že objevili pod jednou z pískovcových homolí odpalovací zařízení mezikontinentálních střel (ta homole totiž byla jen jako). Anebo našli vchod do tajné továrny, v níž se vyráběl novičok. Bdělá KGB je musela pak odstranit, tak to přece Rambo či James Bond dělávali. To si také napříště máme o nevyřešeném případu, »pomníčku«, myslet.

Pokus přinést světlo do problému se týmu redaktora Klímy však nepovedl. Jen znovu přispěl svým dílkem do mozaiky »hrůznosti minulého režimu«. Protože nepochybuji o tom, že zvláště mladí lidé, pokud se tedy dívali, si zapamatují, jak tady u nás se nejen beztrestně vraždilo, ale byly tak tajné věci, že ten, kdo je viděl, musel zmizet.

Jaroslav KOJZAR