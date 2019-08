Trumpova odpovědnost

Po dvou víkendových útocích v USA, při nichž dva střelci v Texasu a v Ohiu zabili 29 lidí a na 50 dalších osob zranili, se opět v USA ozývá volání po zpřísnění zákonů o držení zbraní. Logicky. Ale pokolikáté už? Demokratičtí politici i známí herci či zpěváci kritizují prezidenta Donalda Trumpa, který brání ústavní právo na držení zbraní, za spoluzodpovědnost za opakované vraždění. Další ho plným právem obviňují, že svou hysterickou protiimigrační politikou podporuje rasismus. U střelce, který v noci na neděli zabíjel v El Pasu, byl totiž motivem právě odpor k migrantům. Na sociálních sítích se objevil před střelbou manifest, který napsal útočník z El Pasa a v němž se hovoří o nutnosti reagovat na »hispánskou invazi do Texasu« (Trumpův slovník). Mezi 20 oběťmi střelce je sedm Mexičanů.

»Donald Trump je za to zodpovědný. Je za to zodpovědný, protože podněcuje strach, nenávist a nesnášenlivost,« řekl podle serveru aktualne.cz pro stanici CNN Cory Booker, kandidát na prezidenta a senátor z New Jersey. Ještě tvrději to zhodnotil prezidentský kandidát Beto O‘Rourke, který je přímo z El Pasa a byl kongresmanem za tamní volební obvod. »Je otevřený a zapřisáhlý rasista, který podporuje rasismus v této zemi,« prohlásil o Trumpovi. Prezidentova rétorika podle něj připomíná nacistické Německo, když zcela nepokrytě vyhlašuje, že »někteří lidé jsou dědičně defektní nebo nebezpeční«.

»Náš prezident nejen nedokáže čelit těmto vnitrostátním teroristům a odzbrojit je, ale navíc zesiluje a omlouvá jejich nenávist,« uvedl další demokratický uchazeč o prezidentský post Pete Buttigieg. Podle demokratického senátora a nejlevicovějšího kandidáta na hlavu státu Bernieho Sanderse rétorika Trumpa »vytváří klima povzbuzující násilné extremisty«.

Trump kupodivu na Twitteru zatím spíš mlčí. Útoky z víkendu označuje jen za činy duševně nemocných jednotlivců. Ale svůj podíl viny tím nesmyje. Americké zákony o držení zbraní, které bezhlavě hájí, kritizovala po víkendových útocích například i slavná barbadoská zpěvačka Rihanna, která žije v USA. »Tohle je svět, kde je snazší získat (samopal) AK-47 než vízum!« napsala Rihanna. »Dokud nezměníme zákony o držení zbraní, tohle se bude dít stále,« komentovala střelecké útoky americká zpěvačka Cyndi Lauperová. Herečka Alyssa Milanová vyzvala obchodní dům Walmart, aby přestal prodávat zbraně a šel tak příkladem. A americký herec a moderátor Andy Richter kritizoval šéfa republikánů v Senátu Mitche McConnella, který útoky označil za šokující. »Proč jste šokován? Tohle je přesně to, co jste zejména a konkrétně vy umožnil. Kvůli vašim zbabělým sobeckým zájmům se tyto masakry stále dějí.« A je to tak. Navíc je jasné, že i případný nový zákon, který by prodeje zbraní omezoval, by Trump vetoval. Prostě byznys především. Může tohle někoho nechat chladným?!

Roman JANOUCH