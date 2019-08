Ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf. Ilustrační FOTO - Haló noviny

Nepřátelský a bezprecedentní akt USA

Ve středu, 31. července, ministerstvo financí USA přidalo jméno Mohammada Džaváda Zarífa, ministra zahraničních věcí Íránské islámské republiky, na seznam speciálně určených státních příslušníků a blokovaných osob (SDN) OFAC. Írán to chápe jako nepřátelský a bezprecedentní akt.

Z právního a legitimního hlediska je to poprvé, aby ministr zahraničí členského státu OSN byl sankcionován u hostitelské země. Tento zcela nevídaný krok, jehož cílem je mj. i omezení svobody projevu ministra zahraničních věcí, navazuje na nedávná nezákonná a nepřijatelná omezení uvalená vládou USA na pohyby členů íránské mise v OSN v New Yorku.

Ukazuje to na podvodné, pomstychtivé a dětinské chování, které je v přímém rozporu se smyslu pozbývajícími prohlášeními Bílého domu požadujícími ochotu pro bezvýhradné jednání s Íránem. Jaká to vtipná hra, která požaduje a zároveň sankcionuje íránského nejvyššího zkušeného diplomata a hlavního účastníka jednání!

Teď je pro mezinárodní společenství mnohem jasnější, že správa amerického řízení nehledě na demagogické tvrzení je zaměřena na skutečnou eskalaci napětí v oblasti Perského zálivu a na celém Středním východě. Nedílnou součástí oficiální politiky Spojených států je vyvíjení maximálního tlaku na Írán. Tak se americká administrativa uchýlila k řadě velmi extrémně provokativních opatření, např. sankcím za íránskou ropu a tlaku na další země dovážející íránskou ropu, zabavení tankerů přepravujících íránskou ropu a dalším krokům militarizace Perského zálivu, jako je zaslání a rozmístění flotily svých spojenců ve jménu ochrany svobody obchodu přes Hormuzský průliv. Politika maximálního tlaku Spojených států, včetně nejpřísnějších sankcí, jaké kdy byly uvaleny na jinou zemi, nese velmi jasnou zprávu a signál pro íránský lid: dopadem je zvýšená ekonomická deprivace a utrpení, včetně přístupu k základním potravinám a lékařským a zdravotnickým potřebám.

Nepřátelská politika Trumpovy správy vůči Íránu je souběžná s jeho naprosto neodůvodnitelnými zaslepenými vztahy s některými zeměmi Perského zálivu, což se přímo podílí na probíhajícím masakru ubohých jemenských lidí, za které jsou samozřejmě odpovědny USA.

Uzavření státních zbrojních obchodů v řádu stovek miliard dolarů, navzdory silným námitkám v americkém kongresu, může všechno vysvětlit a potvrdit. Skutečnou politikou pana Trumpa a jeho nijak se nestydícího nenávistného týmu zaměřeného na Írán je: »Trestat a penalizovat Írán a íránské občany a vyzbrojit jejich bohaté přátele v této oblasti.«

Mike Pompeo, ministr zahraničí USA, který dříve uvedl 12 úsměvných podmínek, jež Írán musí splnit před jakýmkoli vyjednáváním, nedávno oznámil, že je ochoten jít do Teheránu promluvit s íránským lidem prostřednictvím íránského rozhlasového a televizního vysílání. Tento druh projevu a chování ze strany vysoce postavených amerických úředníků vypadá spíše jako surrealistické snění, čisté a jednoduché. Opravdu pan Pompeo uvažuje a bude riskovat trest od OFAC za cestování do Íránu a za setkání s jeho íránským protějškem? No tak, pane tajemníku, berte to trochu vážně!

V této souvislosti není bez zajímavosti citace Jasona Rezaeiana - íránsko-amerického zpravodaje Washington Post, který byl dříve uvězněn za špionáž a který byl propuštěn v důsledku jaderné dohody (JCPOA) z roku 2015: »S každým novým trestním opatřením proti zájmům íránského lidu - nejvíce vzdělaného a pravděpodobně nejvíce prozápadního obyvatelstva v regionu – se USA více vzdávají mít jakékoliv právo na slovo v tomto procesu.«

Také profesor Gary Sick, bývalý poradce pro národní bezpečnost pod správou Cartera, tweetnul ministra Pompea: »Pokud ministr zahraničí vašeho nepřítele je lepším diplomatem, lepším řečníkem, lepším v tweetech a lepším představitelem své země, než jste Vy, nezbývá Vám nic jiného, než ho umlčet.«

Akbar AMINIAN, velvyslanec Íránské islámské republiky v Praze