Ilustrační foto - wikimedia commons

Skotové už nechtějí Británii

Skotové by vůbec poprvé od března 2017 hlasovali pro odtržení Skotska od Spojeného království. Vyplývá to z průzkumu v časopisu Holyrood, o kterém informoval web Politico.

Z celkem 1019 dotazovaných by pro nezávislost Skotska hlasovalo 46 %, 43 % by bylo proti. Pokud by do těchto čísel nebyli zahrnuti voliči, kteří se nerozhodli nebo uvedli, že by nehlasovali, bylo by pro opuštění Spojeného království 52 % dotazovaných Skotů a 48 % proti.

Výsledky průzkumu posilují postavení skotské první ministryně a vůdkyně Skotské národní strany (SNP) Nicoly Sturgeonové a naopak zasazují ránu kontroverznímu premiérovi Borisu Johnsonovi, který Skotsko minulý týden poprvé ve funkci předsedy vlády navštívil, stejně tak jako šéfce skotských konzervativců Ruth Davidsonové.

Vůdkyně Skotské národní strany (SNP) Nicola Sturgeonová. FOTO - wikipedia commons

Strugeonová průzkum označila za fenomenální a doplnila, že »nefunkční westminsterský systém znamená, že Skotsko je taženo do brexitu bez dohody, bez ohledu na vysokou cenu, kterou zaplatíme (Skotové) za ztracená pracovní místa a snížení životní úrovně… Ten projekt vede Boris Johnson, premiér, kterého si Skotsko nezvolilo a který nemá mandát na to, aby Skotsko vytrhl z Evropy,« doplnila podle ČTK skotská první ministryně, která v souvislosti s možností neřízeného odchodu Spojeného království z EU stále hlasitěji hovoří o novém referendu o nezávislosti Skotska.

Skotsko v brexitovém referendu v roce 2016 hlasovalo pro setrvání v Evropské unii. Minulý měsíc průzkum Politico ukázal, že Johnson je mezi skotskými voliči velmi neoblíbený.

Prvního referenda o skotské nezávislosti v roce 2014 se zúčastnilo 3,6 milionu ze 4,3 milionu registrovaných voličů (85 %), přičemž 55 % hlasujících se vyslovilo pro setrvání ve svazku se zbytkem Británie.

