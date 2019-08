Ilustrační FOTO - Pixabay

Jeden z velkých restitučních podvodů jde k soudu

Vrchní státní zastupitelství v Praze podalo obžalobu na tři bývalé úředníky kvůli restituci Bečvářova statku v Praze. Škodu, která vznikla hlavně státu, vyčíslilo na nejméně 1,4 miliardy Kč.

Za jednoho z příbuzných, kteří si kladli nárok na pozemky po velkostatkáři Juliu Bečvářovi, se vydávala Emilie Bednářová, která tvrdila, že je jeho neteř. Ukázalo se, že to byla falešná neteř, s rodinou původních restituentů neměla nic společného, a neměla tak na restituci právo. Na webových stránkách zastupitelství to uvedl žalobce Jiří Pražák. V případu jde o lukrativní pozemky v hlavním městě.

»Ukazuje se, že je na místě usnesení Sněmovny, které prosadila KSČM, tj. aby byly prošetřeny všechny privatizační i restituční kroky, učiněné od 90. let. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že ne ve všech případech lze použít zpětnou retroaktivitu. Otevírá to možnost se věnovat takovýmto kauzám,« zdůraznil v reakci pro Haló noviny místopředseda ÚV KSČM, předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič.

Místopředseda ÚV KSČM, předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič.

Restituenti z Bečvářovy rodiny získali pozemky v Praze v odhadované hodnotě tří miliard korun. Když žádali také pozemek na Žižkově, na kterém postavila bytový komplex firma Metrostav, právníci Metrostavu zjistili, že jedna z restituentek – Emilie Bednářová – není příbuznou původního majitele. Jejich zjištění v roce 2014 potvrdilo ministerstvo zemědělství.

Restituci původně posvětila rozhodnutí úřadů a soudů. Až loni Státní pozemkový úřad definitivně zrušil rozhodnutí o restitučním nároku Bednářové na část pozemků. Některé pozemky byly v roce 2016 kvůli vyšetřování zablokovány.

Podle Grospičových slov to dokládá, že s privatizací a restitucí souvisí mnohé nejasné kauzy, které mohou mít velký kriminální nebo podvodný podtext, a krok státního zastupitelství je tak namístě. A je třeba umožnit, aby se věci v případě takto velkých majetkových podvodů s nemovitostmi a s pozemky vracely zpět. »Nelze to zhojit tím, že konstatujeme, že stav už je daný, osoby to nabyly v nějaké dobré víře, bylo to už převedeno třetí či čtvrté osobě, a vlastně dojde jen k nějaké finanční satisfakci a dotyční úředníci ponesou odpovědnost jednak pracovně právní do výše čtyřnásobku platu, jednak budou postiženi ve smyslu třeba ukončení práce, a pak ponesou trestní odpovědnost, která může znamenat i odnětí svobody a nějaký peněžitý trest,« prohlásil místopředseda ÚV KSČM.

Problémem je nový občanský zákoník

Vrchní státní zastupitelství podalo obžalobu 31. července k Městskému soudu v Praze. Tři bývalí úředníci bývalého Pozemkového úřadu Praha čelí obvinění ze zločinu zneužití pravomoci úřední osoby a trestných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele a maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti. Podle žalobce se jich dopustili v souvislosti s vydáním sedmi restitučních rozhodnutí v letech 2009 až 2012. »Jejich jednáním měla být způsobena škoda především České republice, případně její vznik ještě hrozí, a to v celkové výši nejméně 1,4 mld. Kč,« uvedlo VSZ.

Nedávno se Grospič osobně setkal s obdobným případem, byť v menším rozsahu. Týká se zahrádkářské kolonie, která byla neoprávněně vydána jako náhradní pozemek v restiutci. »Ona neměla být vydána – v restituci sice byl vydán správný pozemek, ale pozemek zahrádkářské kolonie poskytl pozemkový úřad neoprávněně jako náhradu zase jinému restituentovi. Nyní se brání zahrádkářská kolonie, ale i pozemkový úřad, nicméně restituent mezitím pozeměk převedl tuším na svého syna,« uvedl Grospič s tím, že je to obrovská odpovědnost úředníků pozemkového úřadu, kteří ať už vědomě či nevědomě konali s něčím, kde konat neměli. »Nyní se sám v nové sestavě vedení úřad také brání žalobou, což je už trochu pozdě, protože se tam operuje novým občanským zákoníkem, který prosadil Jiří Pospíšil. Ten říká, že třetí osoba je vždy v právu, – a náhrada má být už v jiném stavu a gardu,“ dodal komunistický poslanec. Celá věc je nyní u Nejvyššího soudu v rámci dovolání.

Server Seznam loni napsal, že detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu měli podezření, že restituce pozemků po Bečvářovi byla podvodem. Část pozemků totiž byla následně prodána neprůhledným kyperským firmám. Pro obvinění z podvodu ale nakonec chyběly důkazy, uvedl server.

(ku)