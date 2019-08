Ilustrační FOTO - Pixabay

Jak s biometrickými údaji?

Zaměstnavatelé by podle Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) měli mít zákonem vymezeno, za jakým účelem mohou používat biometrické údaje svých zaměstnanců.

Nemohou je využívat například jen k evidenci docházky, úřad proto doporučil v tomto směru upravit novelu zákoníku práce, kterou chystá ministerstvo práce a sociálních věcí. Své připomínky zveřejnil na svém webu.

»Zaměstnavatelé zakládají zpracování některých biometrických údajů zaměstnanců pro účely kontroly vstupu, přítomnosti a přístupů na souhlasech zaměstnanců. Takové používání souhlasu ve vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec je však nepřijatelné,« konstatoval ÚOOÚ s ohledem na unijní pravidla ochrany soukromí (GDPR).

Biometrické údaje, tedy například zobrazení obličeje nebo otisky prstů, lze podle úřadu využít například pro omezenou kontrolu přístupu do vybraných prostor či k přístrojům nebo zařízením zaměstnavatele. Novela by také měla stanovit způsoby ověřování biometrických údajů, z nichž by měl být vyloučen například odběr biologických vzorků.

ÚOOÚ tím reagoval na případy, kdy někteří zaměstnavatelé rutinně zpracovávají biometrické údaje zaměstnanců pro účely kontroly jejich přítomnosti, například ve stavebnictví.

(cik)