Podivná hra ČSSD

Sociální demokraté, zahnaní do kouta prezidentovou strategií, hledají patrně na poslední chvíli scénář, jak eventuálně aspoň trochu důstojně odejít z vlády. Stále více tudíž stupňují své požadavky při sestavování rozpočtu.

Předseda ČSSD Jan Hamáček napsal kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok premiéru Andreji Babišovi (ANO) dopis. Píše v něm, že nynější návrh není realistický a kvůli chybějícím penězům v kapitolách ministerstev patřících sociální demokracii neodpovídá vládnímu programu.

Předseda ČSSD Jan Hamáček. FOTO - wikipedia commons

Minulý týden špičky sociální demokracie oznámily, že jejich ministerstvům chybí přes 20 miliard korun. Ve stejném duchu se nese i dopis. »Jsem přesvědčen, že ministerstvo financí je ve svém odhadu příjmů státního rozpočtu příliš konzervativní a opatrné, optimističtější a realističtější predikce hospodářského růstu v příštím roce by znamenala další miliardy, které v návrhu rozpočtu zbytečně škrtá,« napsal ve více než dvoustránkovém dopisu. Hamáček navíc soudí, že ministerstvo vyčlenilo zbytečně moc peněz na správu státního dluhu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí by podle Hamáčka v případě schválení rozpočtu nemělo dost peněz na různé sociální služby a ministerstvu zahraničí by prý chyběly peníze třeba na pomoc v Africe. »Může to zásadně oslabit naši pozici při odmítání kvót na přerozdělování uprchlíků, které chtějí některé státy opět zavádět,« vysvětlil předseda ČSSD.

Babiš vzkázal už dřív ministrům menšího koaličního partnera, že by měli šetřit. O požadavcích má vyjednávat ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Už varovala před prohloubením navrhovaného 40miliardového schodku na 62 miliard korun, což je podle ní nepřijatelné. Babiš minulý týden uvedl, že čas na dohodu je do 30. září, kdy musí vláda doručit návrh rozpočtu do Sněmovny. KSČM na rozdíl od ČSSD trvá na snížení plánovaného schodku o deset miliard. Cíle vyrovnaných rozpočtů se podle komunistů nejde vzdát.

(ste)