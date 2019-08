Ilustrační FOTO - Pixabay

Pomoc v osmi zemích

Češi v humanitárním zdravotnickém programu Medevac pomáhali loni v osmi zemích. Lékařské týmy působily zejména v Jordánsku a Senegalu, další země dostaly finanční dary nebo v nich pracovníci Medevacu školili zdravotnický personál.

Vyplývá to z výroční zprávy humanitárního programu, kterou zveřejnilo ministerstvo vnitra. »V roce 2018 zůstalo prioritou programu vysílání českých lékařských týmů do zahraničí,« uvedlo ministerstvo na svém webu. Pomáhat vyrazilo loni 14 skupin ze sedmi českých nemocnic. Na Blízkém východě mířili doktoři zejména do Jordánska, kde za rok působilo 11 misí. Například na podzim vyjeli pomáhat syrským uprchlíkům a sociálně slabým Jordáncům specialisté na plastickou a rekonstrukční chirurgii z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Do Ammánu zamířili také oftalmologové z Fakultní nemocnice Hradec Králové či ortopedi z pražské Ústřední vojenské nemocnice.

ČR vysílá lékaře do Jordánska od roku 2013. Kromě už zmíněných specialistů pomáhají také odborníci v oboru traumatologie nebo dětské kardiochirurgie. V Africe pak lékařské týmy pomáhaly loni zejména v Senegalu, kam vyjely dvě mise. Na přelomu listopadu a prosince se jich zúčastnili odborníci na problémy nosního, ušního a krčního ústrojí a gynekologové. Díky programu provedli lékaři loni v zahraničí 896 operací.

»Mezi další aktivity zdravotnické organizace patřilo školení zahraničního zdravotnického personálu v zemích původu i v ČR, posilování zdravotnické infrastruktury zahraničních partnerů zapojených do programu MEDEVAC a poskytování peněžních darů na podporu rozvoje zdravotnictví,« uvedlo vnitro. Finanční příspěvky putovaly například do Iráku, Libye či Nigeru.

Koncem roku 2018 dorazil do Prahy na operaci čtyřměsíční chlapec Ibrahim z Afghánistánu. Do ČR byl převezen i s maminkou. Dítě trpělo takzvaným defektem komorového septa, což je vrozená srdeční vada. Chlapce odoperoval dětský kardiochirurg ve Fakultní nemocnici Motol, posléze malý pacient odletěl zpět do Kábulu. Převozy uskutečňuje Medevac pouze výjimečně v případech, kdy je operace a následující léčba natolik komplikovaná, že ji lékaři na misi nedokážou provést, nebo v případech, kdy pacienti pocházejí ze zemí, kam se lékařské týmy nevysílají.

(cik)