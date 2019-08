Vzájemné sdílení identity

Jsme součástí přírody a naše jednání a pudy jsou více méně vždy řízeny přírodními zákony. I když jsme pravděpodobně nejinteligentnějšími tvory na Zemi, děláme mnohdy věci, které nedokážeme inteligencí vysvětlit a ovlivnit. Patří k nim nejen láska, chtíč, hněv či strach.

Asi před týdnem v jednom rozhovoru prohlásil profesor Bělohradský, že demonstrace na náměstích nebyly ani tak protestem, jako spíše vzájemným sdílením identity. Jak to souvisí s přírodou?

Ač se to třeba někomu nebude líbit, lidé jsou zvířata. V tom smyslu, že jsou jedním z živočišných druhů na Zemi, že mají podobné instinkty a potřeby jako mnohá jiná zvířata, jako mnohé jiné živočišné druhy. Přitom člověk se nevyvinul jako individualistické zvíře (například jako medvědi nebo rysové), ale jako zvíře skupinové (například jako vlci nebo šimpanzi).

Odnepaměti žil člověk v tlupách, ve společenstvech. Zjednodušeně - nejdřív to byly rodinné tlupy, pak rodové skupiny, vesnická společenstva, městské řemeslnické cechy. Později touha člověka po společenství podobně smýšlejících jedinců vedla k zakládání různých spolků, zájmových skupin i politických stran. Protože od nepaměti lidé společně v tlupách lovili, sbírali, pracovali, řešili velké i malé problémy, radovali se a komunikovali.

Jenže současná společnost je víc než individualistická. Rodinné vazby jsou rozbíjeny a úspěch jednotlivce je kladen nade vše. Mizí i zájmové spolky. Zvláště ve velkých městech žijí lidé, ač namačkáni v malém prostoru, často ve svých uzavřených bublinách.

Jenže společný život v tlupách, společenstvech – vznešeně řečeno: »vzájemné sdílení identity podobně uvažujících jedinců« lidem zcela přirozeně chybí!

Proto jsou ochotni se setkávat na demonstracích, kde budou společně, ve skupině nebo v davu skandovat, tleskat, cinkat klíči, prostě vzájemně sdílet s ostatními podobnou identitu. Je to pro mnohé uspokojivé, ač rozumově nevysvětlíte proč. Prostě příroda…

A proč proti Babišovi?

No protože PROTI něčemu nebo někomu se demonstrovat přeci musí!

Pravda – dalo by se taky demonstrovat PRO něco. Ale to by bylo riskantní. To by se mohl nějaký šťoura ptát, pro co přesně, a jak a kam až, a tak podobně.

Demonstrovat PROTI někomu je mnohem snazší, pohodlnější…

Helena KOČOVÁ