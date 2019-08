Ilustrační FOTO - Pixabay

Za prvních šest měsíců 2019 zaniklo v ČR nejvíc firem

V České republice vzniklo v prvním pololetí 15 589 obchodních společností, 8262 jich naopak zaniklo. Počet zaniklých firem byl nejvyšší od vzniku samostatné ČR, tedy od roku 1993. Opět však klesl podíl společností, které zanikly kvůli vyhlášení bankrotu.

Těchto firem byla pouze 4,3 procenta, což je nejmenší podíl od roku 2008, tedy za dobu účinnosti insolvenčního zákona. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF. »Ještě před pěti lety tvořily bankroty téměř čtvrtinu všech zániků obchodních společností. Od té doby se jejich podíl postupně snižuje, což je způsobeno na jedné straně úbytkem počtu firemních bankrotů a na druhé straně také zvyšujícím se počtem zániků obchodních společností z jiných důvodů než v důsledku bankrotu,« uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Rostoucí počet zaniklých firem je podle ní částečně logickým důsledkem jejich vyššího počtu na českém trhu.

Pokud jde o bankroty, je tu jedna zajímavost. V červenci bylo vyhlášeno 54 bankrotů obchodních společností, tj. o 22 více než v červnu. Bankrotů podnikatelů proti předchozímu měsíci přibylo o 495 na 915, což je nejvíc za dobu účinnosti insolvenčního zákona, tedy začátku roku 2008. Proč takový skok? »V červencovém počtu vyhlášených bankrotů fyzických osob podnikatelů se již projevily dopady novely insolvenčního zákona, která nastavila mírnější podmínky pro oddlužení fyzických osob. Většina bankrotů podnikatelů totiž probíhá formou oddlužení, tedy stejně jako osobní bankrot,« vysvětlila Kameníčková.

Počet nově vzniklých společností se meziročně mírně snižoval již druhý rok za sebou. Přesto šlo o třetí nejvyšší počet nových firem v jednom pololetí v historii. Postupnou proměnu českého trhu ukazuje i poměr počtu vzniklých společností a počtu zaniklých. Zatímco v roce 2010 připadalo na jednu zaniklou společnost téměř pět nových, v prvním pololetí 2017 už to byly pouze tři nové společnosti na jednu zaniklou a v prvním pololetí letošního roku poprvé v historii vznikly méně než dvě firmy na jednu zaniklou.

Než podnikat na hranici přežití, je lepší se zaměstnat

»Jasně se ukazuje, že situace v podnikání se dostává na rozumnou úroveň evropského průměru. Jinými slovy – krizové období, kdy nebyla práce a lidé byli nuceni i začít podnikat a osoby samostatně výdělečně činné živořily - co vydělaly, jim sotva stačilo na přežití, dnes chápou, že to není byznys k podnikání. Mnozí drobní živnostníci se proto rozhodli jít zpět do zaměstnaneckého poměru,« zdůraznil pro náš list člen hospodářského výboru Sněmovny Leo Luzar (KSČM). Bere to jako signál toho, že vlastně dneska být zaměstnaný již není nějaká potupa. »Platy stoupají, a sociální jistota mít mzdu vždy k pátému nebo k patnáctému v měsíci je pro ně přijatelnější, než být jakoby svobodně zaměstnán a podnikat, ale při dosahovaných příjmech z toho nemít pomalu ani na chleba,« dodal komunistický poslanec.

Člen hospodářského výboru Sněmovny Leo Luzar (KSČM).

V rámci ČR však v tomto ohledu v pololetí panovaly výrazné rozdíly. V Kraji Vysočina a v Pardubickém kraji připadaly na jednu zaniklou společnost stále téměř čtyři nové, zatímco v Plzeňském a Středočeském kraji vzniklo v průměru pouze 1,5 firmy na jednu zaniklou. Nejvíce společností tradičně vzniklo v Praze (7433), v Jihomoravském kraji (1807) a v Moravskoslezském kraji (1214). Nejvíce jich zaniklo opět v Praze (4787), v Jihomoravském kraji (725) a potom ve Středočeském kraji (719).

Z pohledu odvětví nejvíce společností vzniklo i zaniklo v obchodu a v nakládání s nemovitostmi. V obchodu přitom pokračoval trend posledních let, když zde opět klesl počet firem. V ostatních odvětvích počet obchodních společností vzrostl.

Luzar to považuje za logické, protože se zpřísnily předpisy pro obchod s nemovitostmi. »Makléři, kteří to dělají, jsou už pod větší kontrolou, takže tento trh se trošku uklidňuje. A je to dobře. Ale na druhou stranu vytahovat z těchto čísel jednotlivé obory není úplně ideální, musíme se dívat na trendy, které jsou,« zdůraznil poslanec KSČM a zopakoval svůj názor, že velmi nízká nezaměstnanost v ČR přispěla k tomu, že mnozí drobní podnikatelé, jejichž příjmy z podnikání byly srovnatelné se mzdami, které by brali v zaměstnání, se raději nechali zaměstnat. A mají čistou hlavu a klidné spaní.

(ku)