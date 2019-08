Ilustrační FOTO - Pixabay

Umělá inteligence

Lidé v Asii už věří robotům dost na to, aby je nechali starat se o své milované a vysílat večerní zprávy. Stopující robot na cestě kolem světa úspěšně projel Německem, Nizozemskem a Kanadou, ale americká část jeho cesty brutálně skončila, když mu usekli hlavu a utloukli ho k elektronické smrti ve Filadelfii.

Ano, my lidé jsme nepředvídatelná a rozmanitá cháska, napsal zpravodajský server Worldcrunch. Je tedy nevyhnutelné, že různé části světa vnímají umělou inteligenci různými způsoby. Toto je způsob, jak pět zemí zapojuje robotiku do své kultury - svým vlastním způsobem. V Číně jsou roboti přijímáni s otevřenou náručí. Jsou naprogramovaní, aby pracovali jako recepční a myli na domech okna. Státní tisková agentura Nová Čína vyvinula dva moderátory zpravodajství disponující umělou inteligencí (AI). Tito robomoderátoři jménem Sin Siao-meng a Čchiou Chao vznikli podle skutečných lidí. Dokážou napodobit mimiku, jejich pohyby jsou věrohodně »živé« a hovoří čínsky a anglicky.

Čína také zapojila umělou inteligenci do svého vzdělávacího systému. Robot-učitel Keeko si našel cestu do tříd více než 200 mateřských škol v celé zemi. Dětem vypráví příběhy a pomáhá jim řešit logické problémy. Jeho vzhled je uzpůsobený tak, aby se líbil dětem mladším sedmi let a díky své kulaté hlavě a velkým očím vypadá roztomile.

Japonsko využívá umělou inteligenci k usnadnění takových věcí, jako je praní prádla a péče o starší občany. Zvažuje ale i jejich závažnější využití; japonský vyslanec při OSN před časem hájil využití »zabijáckých robotů« pod lidským dohledem. Podle jeho slov by to v budoucnu mohlo ušetřit náklady a ztráty při vojenských konfliktech. Země také plánuje zapojit roboty do olympijských a paralympijských her, které se v roce 2020 budou konat v Tokiu. Organizátoři vyvíjejí roboty, kteří mají během této akce pomáhat pořadatelům i návštěvníkům.

Možná nejvíce ohromující - a nejkontroverznější - roboti na světě jsou v Thajsku. Malá armáda robotů s jasně červenýma očima, oblečená do žlutých stejnokrojů, pracuje ve všeobecné nemocnici v Bangkoku. Převzali tu část práce, kterou do té doby dělaly sestry: přenášejí dokumenty z kanceláře do kanceláře. Nemocnice uvádí, že jejich cílem je zlepšit produktivitu práce v nemocnici, nikoli snížit počet zaměstnanců či nahrazovat lidské ošetřovatelky.

Zatímco evropští roboti vypadají spíše jako stroje než jako lidé, i tak přebírají některé lidské práce. Umělá inteligence začíná infiltrovat například do kulinárního průmyslu - a francouzští šéfkuchaři by se tak v budoucnu mohli ocitnout bez práce.

Robot jménem Pazzi ve francouzském Montévrainu dokáže připravit, nakrájet a naservírovat pizzu během necelých pěti minut. Začínající firma Ekim, která za vznikem třírukého robota stojí, chce do konce roku otevřít další restauraci v Paříži a ve Val d'Europe.

Američané jsou možná nejméně otevření vůči zapojení robotiky do každodenního života. Podle studie washingtonského ústavu Brookings Institution z roku 2018 se 61 procent dospělých uživatelů internetu cítí v přítomnosti robotů nepříjemně. V dalším průzkumu 84 procent dotázaných jednoznačně uvedlo, že nemají zájem o robota, který by jim pomáhal s péčí o jejich blízké. Přesto umělá inteligence do amerického zdravotnictví pronikla. Někteří lékaři maximalizují svůj čas tím, že se spojují s nemocnicemi prostřednictvím konferenčního video-hovoru, při němž se jejich tvář objevuje na obrazovce robota vysokého 168 centimetrů.

