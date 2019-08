Vedení tábora s kouzelným kocourem, vpravo Jitka Suská.

Pod borovicí se děti učí samostatnosti

Na krásném místě Drahanské vrchoviny si 47 dětí z Brna, Hustopečí a okolí, z Prahy i odjinud užívá stanový tábor na kouzelné louce Pod borovicí u obce Dzbel na Prostějovsku. Připravil ho v tomto místě už po páté Pionýrský oddíl Tuhas (turistika, hry a sport) při Jihomoravské krajské radě Pionýra. Jen obrovská borovice tomuto místu letos už nevévodí - začala uhnívat, proto ji musel majitel z bezpečnostních důvodů odstranit. Kluci a děvčata se na táboře učí samostatnosti.

Zdravotnici a členku vedení tábora MUDr. Jitku Suskou (KSČM) jsme zastihli ve Dzbelu při péči o táborovou hygienu. Vodu pitnou, na vaření i čištění zubů si účastníci tábora přivážejí. Na osobní očistu, včetně po ohřevu v kotlíku spalováním dřeva k přípravě na sprchování, si ji přivádí tábor z místního potoka. »Letos máme nejvíce dětí za uplynulých 20 let. Stany a dokonce i stoly v jídelně už nezbyly pro táborové vedoucí. Proto děkujeme Městskému výboru KSČM v Brně, který nám poskytl peněžní dotaci na zakoupení kopulovitých stanů pro vedoucí a stolů do jídelny, aby měli kde jíst. Několik dětí se mohlo tábora zúčastnit díky získání finančního sociálního příspěvku a dost dětí čerpá k pobytu na táboře příspěvek od zdravotních pojišťoven,« vysvětlila Suská.

Celkový pohled do areálu tábora Pod borovicí.

Letošní pobyt (od 28. 7. do 10. 8.) je ve znamení čar a kouzel, lehce inspirovaný knihou o Harry Potterovi. Děti, které jely na tábor vlakem, přijely do »školy čar a kouzel v Bradavicích«. Rozdělily se do pěti studentských kolejí, pojmenovaných podle zvířat (Isoptera, Canis Lupus atp.). Studenty v Bradavicích přivítal v taláru profesor Brumbál. Všichni táboroví vedoucí mají čarodějné převleky, proto i nástupy táborníků pod vlajkovým stožárem uprostřed stanového městečka jsou v čarodějném rázu. Každá studentská kolej se předvádí vlastním pokřikem. Přitom se tam dozví program na příští den, též jaký se chystá jídelníček a jaký je aktuální stav vyhodnocení celotáborové hry. Úspěšnost počínání či neúspěch každé z kolejí je vidět pod nástěnkou v podobě množství barevného písku, který sypou vedoucí do skleněných odměrných laboratorních válců. »Každý den mají účastníci hodinu výuky čar a kouzel. Probírali i kouzelné (léčivé) bylinky - k čemu která slouží a jak lidem pomáhá. To se jim může hodit v domácí praxi. U některých kouzel zjistili, že opravdu fungují, když jim k tomu dopomohli vedoucí. Tábor je obdařený mystikou. Děti potřebují rozvíjet fantazii, nejen stále bušit do klávesnice počítače. Učí se přemýšlet i o tajemnu okolo sebe. Přispívá k tomu nádherná příroda okolo tábora. Civilizací je zatím málo dotčená, i když je hned za vesnicí. Odmítli jsme učit děti kouzla typu přičarovat si jedničky do žákovské knížky nebo zmizení třídní knihy. Naopak kluci a děvčata pozorují, jak se procházejí po táboře tajemní tvorové. Třeba zlý pohádkový bazilišek. Dnes děti uvidí z poloviny člověka a zpola koně - kentaura. Asi nejvíce na ně zapůsobil průchod přes území ovládané mozkomory, zážitky se navzájem straší zvláště k večeru,» přiblížila Suská. Pokračovala, že ze skutečných zvířat mají v táboře tři přítulné čistokrevné sibiřské kočky, které jako lékařka používá k felinoterapii (léčbě kontaktem se zvířaty) v MŠ a ZŠ Dětské nemocnice FN v Brně a u dospělých v oddělení ošetřovatelské péče Nemocnice v Hustopečích. Děti si ve Dzbelu hrají s kočkami v době poledního klidu a po večeři. Odreagují se tím od smutku po mamince nebo po domácím zvířátku, které jim v táboře chybí.

Život se odehrává i mimo tábor. Děti se chodí koupat, byly zatím na dvou výletech a chystají se na další. V Čechách pod Kosířem navštívily zámek, expozici restaurátorské dílny kočárů tažených koňmi, hasičské muzeum i rozhlednu na Kosíři. Zajeli si vlakem do Moravské Třebové k prohlídce nově opraveného zámku s velmi tematickou alchymistickou dílnou. Soutěžily i ve znalostech základních dat o Moravské Třebové, např. kolik má obyvatel, jaké je tam nejoblíbenější jídlo, jak vypadá městský znak či jaká se traduje o městě pověst.

Pro hodně malých dětí je pobyt na táboře první zkušeností života bez maminky s tím, že toho musejí samy moc zvládnout - samy se obléknout, samy si uklidit ve stanu - což je pro některé velký problém. Kluci a děvčata si musejí ke všemu také sami po sobě umýt jídelní misky (ešusy), hrnek a lžičku. »Snažíme se vést děti k samostatnosti i k práci: V okolí v lese sbírají pro tábor šišky a dřevo na topení např. pod kotlíkem k ohřevu vody z potoka na sprchování. Pomáhají i při přípravě stravy. Nebo v rukodělné výchově si vytvořily batikovaná trička a vyrobily obarvená glycerinová mýdla, která přivezou domů maminkám jako dárek,« zdůraznila Suská.

»Lokalita Pod borovicí ve Dzbelu se nám velmi líbí. Letní pobyt dětí bychom tam rádi zopakovali i příští léto. Jsem ráda, že nám rodiče věří a posílají nám na tábor stále více dětí, i když účastnické ceny nejsou malé. Děkujeme sponzorům, kteří přispěli na provoz tábora, aby byl dostupný také dětem ze sociálně slabých rodin. Nejvíce finančně pomohl MěV KSČM v Brně,« uzavřela.

Václav ŽALUD

FOTO - autor