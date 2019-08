Ilustrační FOTO - Pixabay

Stát má mít výhodu nakupovat půdu do rezervy

Senát zřejmě bude zajedno s vládou a Sněmovnou a umožní státu nabízet tržní cenu za pozemky, které bude chtít koupit kvůli udržení státní půdní rezervy. Novelu o Státním pozemkovém úřadu doporučil horní komoře beze změn schválit její výbor pro veřejnou správu.

Vláda nutnost změny zdůvodnila tím, že za současného stavu není pozemkový úřad schopen konkurovat trhu. Stát novelou také získá přednostní právo na pozemky, které se převádějí z rezervy pro hospodaření pozemkového úřadu do rozvojových programů, jež schválila vláda. Nově bude podle novely také možné zařadit pozemky do veřejných nabídek opakovaně. Novela má zjednodušit převod půdy organizačním složkám státu nebo státním organizacím a podnikům, které je potřebují pro rozvojové programy, pozemky by už neměly procházet účetnictvím ústředního správního úřadu.

Podle předsedy poslanců KSČM ve Sněmovně, místopředsedy jejího zemědělského výboru Pavla Kováčika, je to aspoň trochu úspěšný pokus o to, aby stát měl nějakou rezervu státní půdy pro veřejně prospěšné záležitosti, liniové stavby apod., kde nezbytně půdu potřebuje třeba i proto, aby ji mohl nabídnout ke směně vlastníků. »Už když se privatizovala státní půda v 90. letech, měli jsme – jak se ukázalo – oprávněné výhrady, že bezhlavá privatizace až do téměř nuly povede k tomu, že stát nakonec nebude mít k dispozici vlastní pozemky. A předložený návrh je pokus tento bezhlavý stav napravit,« řekl Kováčik našemu listu.

Místopředseda zemědělského výboru Pavel Kováčik.

Obce budou moci žádat o veřejná prostranství

Obce si podle novely budou moci nově požádat o převod pozemků, které jsou definovány jako veřejná prostranství. »Obec nejlépe ví, pokud nejde o pozemky s nějakou zvláštní úpravou, např. o chráněné území apod., což však není tento případ, jak s takovými pozemky naložit, jak je udržovat a jak je také nadále využívat. To je podle mě rozhodně krok správným směrem,« zdůraznil Kováčik.

Senátní výbor na doporučení předsedy klubu ODS Miloše Vystrčila doporučil vládě, aby v příští úpravě zákona umožnila bezúplatný převod pozemků také svazkům obcí. Týkat se to má např. půdy, na níž stojí obecní sklady nebo které se využívají pro svoz komunálního odpadu. Výbor na Vystrčilův návrh také doporučil narovnat vztah mezi SPÚ a žadatelem o směnu pozemku. Na návrh Jitky Seitlové (KDU-ČSL) výbor požádal vládu o nastavení nediskriminačních podmínek pro provádění revitalizací meliorovaných pozemků. Senátorka to zdůvodnila tím, že soukromý vlastník pozemku si nemůže na rozdíl od SPÚ náklady na revitalizaci odepsat.

(ku)