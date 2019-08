Ilustrační FOTO - Pixabay

Obsah předmětu technika se přizpůsobí školám

Ministerstvo školství chce do tvorby nového předmětu technika v příštím školním roce zapojit i učitele a ředitele škol. Koncepce předmětu je sice připravená, ale jeho konečnou podobu chce úřad přizpůsobit podmínkám v praxi.

Do ověřování se má zapojit od září asi 30 škol, později ještě o 40 víc. V ideálním případě by podle úřadu mohla být technika povinná od roku 2022 ve všech ročnících druhého stupně základních škol, a to jednu hodinu týdně.

»Existuje přesný návrh plánu pilotního ověřování, které by mělo být spuštěno od září 2019 na asi 30 školách. I když vycházíme z dlouholetých zkušeností, nechceme připravit finální verzi bez učitelů, ředitelů a dalších partnerů škol,« uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Ministerstvo podle ní zajímá, jak se bude jednotlivým školám dařit učit techniku v jejich konkrétních podmínkách, a na základě toho pak hodlá nový předmět upravit.

Minulý týden ministerstvo uvedlo, že chce podklady pro obsah předmětu upřesnit v následujícím roce a že v pilotních školách se bude technika vyučovat zatím na úkor předmětů, ve kterých se děti seznamovaly s pracovními činnostmi. Od září 2020 by se pak počet škol v testování měl zvýšit na asi 70.

Ověřování se podle tiskového oddělení úřadu zúčastní vytipované školy, které disponují potřebným materiálním zázemím, přičemž provozní a personální náklady jim uhradí ministerstvo školství. Počítá s tím, že těmto školám za dva roky vyplatí celkem 7,7 milionu korun.

Ačkoli podle odborníků v současnosti ve školách často chybí peníze, podle Lednové se jejich výbava díky různým dotacím neustále zlepšuje. Potíže by podle ní školy mohly mít spíš se zajištěním aprobovaných učitelů pro nový předmět. Pedagogické fakulty sice vyučující pro technické činnosti připravují, ale ve školách je nyní pedagogů obecně nedostatek.

Rozhodnutí zavést do škol nový předmět oznámil v červnu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Od dřívějších dílen by se podle něj měl lišit tím, že půjde o moderně pojatou výuku, která bude propojovat manuálních práce s novými digitálními technologiemi.

Takzvané rámcové vzdělávací programy, které určují obsahy učiva, zahrnují technické manuální činnosti už nyní. Děti se seznamují například s konstrukčními činnostmi. Podle expertů je učivo v současnosti obecně předimenzované, řada odborníků má ale zároveň požadavky na rozšíření výuky u některých předmětů.

(zku)