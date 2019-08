Jsou důležitější věci

Opravdu je výměna ministra kultury to nejdůležitější, co bychom měli řešit? Podle sdělovacích prostředků tomu asi tak je, i když mi to připadá jako takový nějaký kočkopes. Stejně tak mi zůstává rozum stát nad připravovanou ústavní žalobou na prezidenta republiky. Vždyť byl zvolen občany, přímou volbu jsme si přáli, a teď přisluhovači »pražské kavárny« hledají všechny možné i nemožné cesty k tomu, aby hlavu státu uráželi a zesměšňovali.

Kdybych parafrázovala Hamleta – je cosi shnilého v tom státě českém… Přitom máme dost a myslím daleko důležitějších věcí k řešení. Je sice hezké, že je teplo, ale není voda, bude menší úroda, bez řeči se zdražují potraviny, hroutí se kvalitní vzdělávání, které nám záviděl celý svět, je třeba řešit obecní policii, hasiče a je toho ještě samozřejmě mnohem víc.

Obávám se, že se vláda zabývá zástupnými oblastmi. Jsou sice prázdniny, tzv. okurková sezóna, ale jsou věci, které trápí občany stále, na ty by se nemělo zapomínat. Post ministra kultury je sice důležitý, ale…

Lidmila KRUŽÍKOVÁ