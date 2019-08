Copánky

Předně, než jsem začal psát tento článeček, jsem si zkusil najít význam jména Greta. Nejsem zastáncem podobných blábolů, kterými internet doslova přetéká, ale v tomto případě to prostě sedí, a hlavně se mi, stejně jako malé Gretce, plno přirozených klimatických změn i hodí. Takže! »Vždy bude jemná, milá, ale i ovladatelná a zneužívaná ostatními. Vždy bude chtít dosáhnout příliš vysokého cíle, ale ne vždy se jí to podaří.«

Tato modla dnešního klimatofanatického světa začala postáváním před švédským parlamentem s namalovanou cedulí a evidentně velkou bolístkou na své něžné dušičce. Asi nebylo zrovna ve Švédsku o čem psát, ale konečně si jí někdo všiml. Bohužel pro ni, ten někdo s ní ani tak nechtěl bojovat za takové úžasné ideály, ten někdo se pouze přes téměř zcela neznámou neziskovku snažil trošinku popostrčit svůj byznys, do kterého nemálo investoval, a teď konečně zneužitím dítěte nastala možnost z negativních dolárků dostat ty pozitivní.

Jestli si myslíte, že za tím stojí například nová šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která ve svém předvolebním projevu nalajnovala Evropu na klimaticky neutrální kontinent, pak jste na omylu. Je to stejně malá rybka jako vy, jako já, jako Gretka. Za ty nitky loutek tahá úplně někdo jiný. Nemají ho rádi v Maďarsku ani v Česku, vlastně ho nemusí nikde, ale jeho investice do vývoje obnovitelných zdrojů, elektráren a elektromobilů jsou více než známé. Vůbec hysterie okolo elektromobilů je podle mě jen důsledkem zneužití Grety. Nikdo už ale nemluví o tom, že i ta elektrická energie, kterou se ony elektromobily nabíjejí, se musí někde vyrobit, a to především prioritně v uhelných elektrárnách, a nebudu už mluvit o bateriích, které mají jen omezenou životnost a nikdo neví, co potom s nimi.

Tohle zneužívání dětí celého světa je jako Hitlerjugend za nacismu. Je to jako ta snůška hloupostí, co slyší naši mladí ve školách o EU a osvobození. Děti jsou vytrženy z reality a vnímají bezmyšlenkovitě pouze to, co se jim předkládá jako rádoby fakt. Pravda je dnes prostě bohatá. Hlavně, když jí dáte dobré promo a copánky.

Jemná, milá, ale i ovladatelná a zneužívaná ostatními. Vždy bude chtít dosáhnout příliš vysokého cíle, ale ne vždy se jí to podaří. Doufám, že se jí (mu) to nepodaří.

Pavel JÁCHYM