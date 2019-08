Ilustrační FOTO - Pixabay

I Češi umějí pěstovat rajčata

Farma Kožichovice na Třebíčsku dokončila velké skleníky zabírající 3,3 hektaru pozemků, které jsou určeny pro celoroční pěstování rajčat.

Do konce tohoto měsíce v nich začne růst 36 000 sazenic. První sklizeň farma očekává v polovině října, rajčata bude dodávat do českých obchodů, řekl při příležitosti dne otevřených dveří v areálu vedoucí provozu Aleš Konečný. Nejdříve bude podle něj sazenicemi osázen skleník s rozlohou 2,5 hektaru, který má umělé osvětlení. Na prosinec je naplánováno sázení v menším skleníku zabírajícím 0,8 hektaru, jenž se přisvětlovat nebude. Do něj se vejde asi 9000 sazenic. Rostliny budou pěstovány v živném roztoku. Jejich kořeny prorostou do matrací z kokosových vláken, kam bude proudit výživa. »Všechny technologie jsou již nainstalovány,« uvedl Konečný.

První sázení farma plánuje na 20. srpna. Počítá s tím, že ročně sklidí kolem 900 tun rajčat. V areálu by mělo od podzimu pracovat asi 35 lidí, zatím jich nastoupilo 15.

Podobné projekty se objevují i jinde v zemi. Farma Bezdínek v Dolní Lutyni na Karvinsku letos zjara pěstovala rajčata a okurky ve sklenících s rozlohou 5,2 hektaru a připravovala jejich rozšíření na 11 hektarů.

Podle předsedy Zelinářské unie Čech a Moravy Petra Hanky pokrývá tuzemskou spotřebu zeleniny ze 70 procent produkce ze zahraničí. »Já si myslím, že každý producent v České republice, který pomůže trošku snížit naši závislost na dovozech, je dobrý. Jestliže chceme špičkové odrůdy rajčat, a chceme je mít celoročně, tak to nemá jinou alternativu,« uvedl Hanka.

Pěstování teplomilné zeleniny ve sklenících je nenahraditelné a Česká republika v tom po roce 1989 zaspala. Řada skleníků, v nichž se ve velkém pěstovala zelenina, zanikla.

Náklady na stavbu skleníků v Kožichovicích jsou kolem 150 milionů korun. Dalších 190 milionů stálo energetické centrum, které bude produkovat teplo a elektřinu, kromě farmy by mělo sloužit i dalším podnikům v okolí. Zásobu dešťové vody bude mít farma v nádrži vybudované u skleníku. Farma Kožichovice, s. r. o, která vznikla v roce 2010, má dva české majitele.

(ng)