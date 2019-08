Ilustrační FOTO - Pixabay

Počet osobních bankrotů výrazně roste

Letos v červenci bylo v České republice vyhlášeno 2102 osobních bankrotů, o 1176 více než v červnu. Zároveň jde o nejvyšší počet od roku 2008, kdy začal platit současný insolvenční zákon. Návrhů na osobní bankrot přibylo 441 na 2653, což je také rekordní počet.

Vyplývá to z údajů společnosti CRIF - Czech Credit Bureau. »Během července se naplno projevily dopady novely insolvenčního zákona. Počet vyhlášených osobních bankrotů koresponduje s výrazným zvýšením počtu návrhů na osobní bankrot, který jsme zaznamenali během června. Vzhledem k pokračujícímu růstu počtu podaných návrhů očekáváme v dalších měsících podobně vysoký počet osobních bankrotů, případně i vyšší,« uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v červenci vyhlášeno v Ústeckém kraji (296), v Moravskoslezském kraji (257) a ve Středočeském kraji (218). Nejméně naopak v Karlovarském kraji (71), na Vysočině (89) a ve Zlínském kraji (90).

Za posledních dvanáct měsíců bylo vyhlášeno 13 696 osobních bankrotů, o 985 více než v předchozím období. Zároveň bylo podáno 15 506 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 2633 více. Počet osobních bankrotů se meziročně zvýšil o osm procent, zatímco počet návrhů na osobní bankrot vzrostl dokonce o pětinu.

Letos na začátku června začala platit insolvenční novela, která zmírnila podmínky oddlužení. Lidé mohou nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 % dlužné částky. Pokud by to bylo méně než 30 %, rozhodoval by soud. Musel by posuzovat, jak se dlužník snažil. Senioři mají pravidla oddlužení mírnější, bez dluhů by mohli být do tří let.

(ici)