Ilustrační FOTO - Pixabay

Oběť policejní zvůle

Francouzská prokuratura nedávno potvrdila, že mrtvé tělo, které se našlo na sklonku července v řece Loiře, patří mladíkovi, který možná zahynul po zásahu policie na červnovém hudebním festivalu v Nantes.

Případ vzbudil ve Francii vlnu protestů proti brutalitě policie, protože mladý muž se utopil v řece poté, co policisté během noci rozháněli návštěvníky akce obušky a slzným plynem. Premiér Edouard Philippe samozřejmě uvedl, že policejní inspekce nezjistila spojitost mezi zásahem a úmrtím, ale kdo by si také pod sebou vypouštěl rybník…

Steve Maia Canico (24) byl pohřešován od noci z 21. na 22. června a panovaly obavy, že se utopil. To nakonec prokuratura potvrdila poté, co identifikovala mrtvolu nalezenou v pondělí v řece. Mladík, který podle příbuzných neuměl plavat, byl podle ČTK ve skupině 14 lidí, jež policie svým zásahem v nočních hodinách zatlačila do vody.

Policisté se snažili nad ránem rozehnat zbylé účastníky festivalu Fête de la musique, použili přitom slzný plyn. Podle svědků způsobili paniku a někteří lidé, kteří před nimi ustupovali, popadali do vody. V Nantes se posléze uskutečnilo několik protipolicejních demonstrací.

(rom)