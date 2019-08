Ilustrační FOTO - Pixabay

Bojkot Coca-Coly? Ale ten důvod!

Poslanec maďarské pravicové vládnoucí strany Fidesz vyzval k bojkotu Coca-Coly. Ne ale kvůli tomu, že firma prý vykořisťuje své zaměstnance (i dětské) v zemích třetího světa, jemu se nelíbí, že výrobce nápoje v rámci kampaně hudebního festivalu vystupuje proti homofobii.

Informovala o tom v pondělí agentura Reuters, podle níž však není jisté, zda bude výzva s ohledem na vzrůstající toleranci Maďarů slavit úspěch.

Žádný cukr?

Poutače na budapešťský festival Sziget (Ostrov), který vede kampaň pod názvem Revoluce lásky, ukazují usmívající se homosexuální páry se sloganem »Žádný cukr, žádné předsudky«. Tradiční hudební festival letos očekává účast až půlmilionu návštěvníků.

Reklama (pravda, částečně klamavá) rozlítila některé stoupence nacionalistické vládnoucí strany Fidesz, kteří podporují zákaz manželských svazků osob stejného pohlaví. V neděli vyzval poslanec za tuto stranu István Boldog k bojkotu výrobků od Coca-Coly, dokud firma tuto údajně provokativní kampaň neukončí. Výzvy se podle serveru hvg.hu následně objevily v několika provládních novinách a na internetu se obejvily online petice.

Coca-Cola v pondělí v prohlášení uvedla, že poselství tolerance ražené festivalem Sziget plně odráží hodnoty firmy. »Myslíme si, že heterosexuálové i homosexuálové mají právo milovat, koho chtějí, a způsobem, který oni chtějí,« uvedla americká společnost.

Fidesz přímo Boldoga nepodpořil, ale ani se od jeho výzvy nedistancoval. Uvedl, že Maďaři si mohou svobodně vybrat, zda budou Colu, Fantu a Sprite pít či nikoliv.

Propaganda založená na konfliktu

Tamás Dombos z nevládní organizace Háttér podporující práva homosexuálů řekl, že současná maďarská vláda je homofobní, je si ale vědoma toho, že vůči gayům roste ve společnosti tolerance. »Máme pocit, že si tímto tématem testují lidi,« uvedl. »Celá vládní propaganda je vystavěna na konfliktu a oni potřebují nepřátele. Po Evropské unii, migrantech, nevládních organizacích či dokonce bezdomovcích jsou to nyní lidé z LGBTQ komunity.«

Podle loňské studie této organizace mají téměř dvě třetiny Maďarů za to, že homosexuálové by měli svobodně žít, jak sami chtějí. Ještě v roce 2002 si to myslela jen polovina.

Předseda maďarského parlamentu letos skandálně uvedl, že adopce dětí homosexuálními páry je »v morálním smyslu pedofilie«. Kontroverzní premiér Viktor Orbán se k tématu příliš nevyjadřuje. V jednom z mála rozhovorů k této otázce sdělil, že homosexuálové »si mohou dělat, co chtějí, ale jejich svazky nemohou být státem uznány… Jablko nemůže žádat, aby se mu říkalo hruška.«

