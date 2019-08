Ilustrační FOTO - Haló noviny

Poslanci projednají Jourovou o týden dřív

Sněmovní výbor pro evropské záležitosti má projednat opětovnou nominaci Věry Jourové do Evropské komise 20. srpna, zhruba o týden dřív, než požadoval premiér Andrej Babiš (ANO).

Jednání výboru svolal jeho předseda Ondřej Benešík (KDU-ČSL). Už dříve označil za nedůstojné, aby se výbor zabýval nominací až na poslední chvíli, tedy v pondělí 26. srpna, kdy musí být návrh po projednání vládou odeslán do Bruselu.

Babiš v červenci Benešíka požádal o svolání výboru právě na 26. srpna, kdy bude nominaci schvalovat vláda, nebo na termín »krátce před tímto datem«. Výbor musí nominaci projednat ještě před jednáním kabinetu. Benešík k tomu řekl, že svolání schůze na poslední možný den mu nepřijde praktické ani důstojné. »Hrálo by se se třemi institucemi v jeden den,« uvedl. Obává se toho, aby se z projednání nominace kvůli nedostatku času nestala formalita.

»Já jsem byl hlavní kritik nominace paní Jourové už před pěti lety. Ve výboru jsem byl proti ní. Po jejím působení zůstal na ministerstvu poměrně velký nepořádek co se týče informačních systémů. To jsem ve výboru pro evropské záležitosti kritizoval, a paní Jourová mi to nevysvětlila. Po pěti letech jsem své stanovisko nezměnil,« zdůraznil pro náš list místopředseda evropského výboru Sněmovny Jiří Valenta (KSČM).

Místopředseda evropského výboru Sněmovny Jiří Valenta (KSČM).

Věra Jourová je podle něj v EK figurou, která kdyby tam nebyla, tak se pro ČR nic neděje – je absolutně neviditelná. »Neustále zdůrazňuje, že jako eurokomisařka musí být nestranná vůči ČR, ale zástupci jiných členských zemí se snaží své zemi nějak pomoci a hlavně ji včas informovat o různých směrnicích atd., být aktivní v této věci,« dodal Valenta. Tvrdí, že Jourová nic nezkazila, ale také nic nepředvedla. A komisaři jiných zemí jsou viditelnější. »Jde o prestižní funkci. Kdyby na tom postu byl někdo jiný než paní Jourová, situace by pro ČR nebyla horší. Měli bychom tam však dát někoho, kdo ČR někam posune,« zdůraznil komunistický poslanec.

Premiér Babiš je na jednání výboru pozvaný. Pokud by poslal pověřeného zástupce, vyvstala by podle Benešíka otázka, zda by to nesnížilo váhu kandidátky nebo kandidáta.

