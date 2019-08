Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vláda chce přiškrtit penězovod CzechTourismu

Rozpočet pro agenturu CzechTourism by se měl příští rok snížit až o 60 procent. Dlouhodobě se pohybuje kolem půl miliardy korun a klesnout má na 184 milionů. Podle odborníků, kteří se tento týden sešli v Praze u kulatého stolu ohledně budoucnosti cestovního ruchu, by taková částka byla pro agenturu i podporu turismu likvidační.

Ředitel CzechTourismu Jan Herget připustil, že by musel i propouštět, pokud by chtěl agenturu efektivně řídit. »Pokud by se (ze státního rozpočtu) odsouhlasila částka 184 milionů korun, museli bychom zavřít velkou část zahraničních zastoupení a propagace se smrskne jen na online. To znamená online Kudy z nudy, sociální sítě a nějaké reklamní věci a zůstal by výzkum a vzdělávání (financované z jiných zdrojů),« řekl Herget, který na svém postu působí od jara.

»Tímto problémem jsme se zabývali už ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde se představitelé agentury na jedné straně hlásili k tomu, že musí být schopni odstranit zbytečné výdaje, ale na straně druhé říkali, že navrhované peníze ze státního rozpočtu jim příští rok nemohou stačit, ale vyšli by s částkou přes 300 milionů,« reagoval pro Haló noviny místopředseda zmíněného sněmovního výboru Jiří Dolejš (KSČM). Jak dále řekl, tak vlastně i zástupci hnutí ANO podpořili, že škrty nesmí být tupé a hloupé, nesmí jít za hranici existence agentury. Slíbili, že vyvolají ještě na toto téma jednání. »Takže o problému se ví, šetřit se chce, ale abychom se dostali nad nějakou existenční hranici, o tom by se ještě mělo vést jednání,« shrnul Dolejš.

Agentura v současnosti spadá pod ministerstvo pro místní rozvoj. Její šéf uvedl, že usiluje o rozpočet na služby na příští rok alespoň ve výši 350 milionů korun. Před nástupem Hergeta čelila agentura několika skandálům, například kvůli uzavření 48 problematických smluv. Podle Hergeta je však většina již vyřešena.

»Takový rozpočet (184 mil.) je jednoznačně likvidační. To bude stačit na to, aby se v CzechTourismu svítilo, topilo a aby tam seděl vrátný na vrátnici. Bude to znamenat totální likvidaci úkolu, který CzechTourism má: vozit sem turisty,« řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Mají propagovat ČR, ne pořádat večírky

»Ve výboru jsme diskutovali o tom, zda by se nedalo ušetřit na některých prezenčních akcích – to jsou ty tzv. eventy (Event je událost, prožitek, zážitek, představení. Většinou se chápe jako nástroj komunikace, pomocí eventu lze upoutat nové potenciální klienty a zároveň motivovat a ovlivňovat obchodní partnery, upevňovat jejich loajalitu, prezentovat produkty, služby a vize – pozn. red.), kdy si někdo udělá bezva večírek, nazve to event, a ještě na to chce veřejné peníze,« zdůraznil Dolejš. Uznává, že propagace je specifický problém, ale agentura samotná by měla podle jeho slov pomáhat s organizací akcí propagujících Českou republiku, ne přečerpávat peníze na akce, které by se měly zaplatit z reklamy, nikoli z veřejných peněz.

Podle pořadatelů debaty, kteří vycházeli z oficiálních statistických dat, loni cestovní ruch vytvořil obrat ve výši 300 miliard korun a do veřejných rozpočtů zpět přiteklo kolem 120 miliard korun. V odvětví pracuje kolem 400 tisíc lidí. A podíl na příjmech státního rozpočtu činí zhruba sedm procent.

Odborníci hovořili rovněž o přínosech a negativech plánovaného sestěhování agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism pod jednu střechu. Shodli se na tom, že stát by měl dlouhodobě podfinancovanému cestovnímu ruchu v ČR věnovat mnohem větší pozornost než doposud. Herget si postěžoval na to, že informace o plánovaném sestěhování, případně sloučení tří agentur, které organizuje ministerstvo průmyslu, jsou nejednotné. Dodal, že CzechTourism je nicméně na sestěhování připraven a sdílené kanceláře v zahraničí již běžně fungují. Náměstek MPO Jan Dejl přítomné ujistil, že k sestěhování dojde do konce letošního roku. »V tuto chvíli nechceme nic měnit, ani rušit loga,« řekl. Pokud by se agentury slučovaly, musel by se podle něj změnit kompetenční zákon.

Odborníci se také shodli na tom, že ČR potřebuje nový zákon o financování cestovního ruchu, nejen normu regulující podnikání z hlediska cestovního ruchu, tedy o cestovních kancelářích. Zákon má například Slovensko, Rakousko nebo Švýcarsko a stanovuje kompetence na jednotlivých úrovních. To v ČR chybí.

