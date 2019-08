Drahé vepřové! Kdo za to může?

Ceny vepřového masa lámou rekordy. Sotva jsem to napsal na Twitter a přidal k tomu bezprecedentní rozhodnutí vlády z minulého volebního období, strhl se povyk.

Nikoli však kvůli ceně masa, ale kvůli tomu, že jsem připomněl, že každý český daňový poplatník musel přispět na to, že stát vykoupil od soukromých vlastníků efektivní zemědělský podnik na produkci vepřového, a to v částce téměř půl miliardy, a nikoli, aby to sám provozoval, ale proto, aby tento podnik zavřel. To je spíš postup, který používají jiní výrobci, když likvidují konkurenci. A to ještě není všechno, dál budeme z daní platit ještě likvidaci výrobního zařízení bývalého podniku.

Povyk nositelů jiných názorů se strhl zejména proto, že jsem připomněl naši bývalou soběstačnost ve výrobě vepřového masa a uvedl jsem, že produkce poklesla pod 30 %. Omlouvám se čtenářům za nepřesnost, která byla dána omezením počtu znaků, které můžete použít v tweetu. Tak nyní přesně podle statistické ročenky v roce 1992 vyprodukovaly zemědělské podniky v ČR (už bez Slovenska v rámci ČSFR, lze to doložit) 4599 tis. ks vepřů, oproti tomu v roce 2017, v době likvidace AGPI, a. s., 1491 tis. ks a v roce 2018 už 1557 tis ks, tj. 32,4 %, resp. 33,8 %, prasnic v roce 1992 bylo 324 tis. Ks, v roce 2017 91 tis. ks a v roce 2018 92 tis. ks, tj. 28 %, resp. 28,4 %.

Omlouvám se za statistická čísla, ale musel jsem je uvést přesně, protože na to mne novináři, z nichž žádný na pietním místě po koncentračním táboře v Letech u Písku nebyl, zkoušeli. Na rozdíl ode mne, který toto místo navštívil a pietu zemřelých uctil několikrát. Falešnost a účelovost jejich otázek mne urážela a dál bude urážet. Co dodat, nechci, aby vepřovou šunku nebo párky si tak v budoucnosti mohl koupit jen ten, kdo je bohatý, ale aby to bylo pro všechny. Žel pro nás však není důvodem současných cen jen africký mor prasat a likvidace chovů např. v Číně, jak píší v médiích, ale také to, jak a za co vlády utrácely peníze daňových poplatníků, a že český trh totiž není v produkci vepřového masa už dlouho soběstačný. Žel, většina vepřového na pulty českých obchodů putuje z dovozu, který ani nemusí být tak kvalitní, jako byla produkce naše. A jak je známo, vepřové na světových trzích zdražilo.

Kdo tedy za to může? Nemusím ukazovat, jen připomenu, že to byly téměř všechny minulé vlády, až po tu vedenou Bohuslavem Sobotkou, které se o naši soběstačnost, tedy potravinovou bezpečnost, nejen nestaraly, ale naopak ji spíše likvidovaly. Takže až půjdete do obchodu a budete nevěřícně kroutit hlavou nad vysokými cenami vepřového, vzpomeňte si na ty, kteří devastují domácí produkci potravin. Přitom právě tu bychom měli podporovat.

Vojtěch FILIP, předseda ÚV KSČM a místopředseda PS PČR