Sněmovnu čeká diskuse o česko-čínských vztazích

Optimální podobu česko-čínských vztahů se bude v polovině září v Poslanecké sněmovně pokoušet najít konference, kterou organizuje poslanec Jan Skopeček (ODS). V diskusi vystoupí třeba ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) či viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Skopeček v tiskové zprávě uvedl, že konferencí chce nastartovat změnu černobílého vnímání česko-čínských vztahů. Kritizuje, že debata o českých vztazích s Čínou se pohybuje mezi dvěma extrémy, tedy bezvýhradným uctíváním a absolutní dehonestací. Na jednu stranu podle něj zaznívají iracionální výzvy k ignorování a uzavírání se před jednou z nejrychleji rostoucích globálních ekonomik světa, na druhé panuje neschopnost připustit si rizika vyplývající z jiných hodnot, než které uznává Česká republika.

Konference, kde 17. září vystoupí i další politici, analytici či podnikatelé, by měla podle organizátorů nastartovat změnu černobílého vnímání česko-čínských vztahů. »Pokud chceme získat respekt velmocí, chovejme se dospěle a sebevědomě. Naším cílem nemají být nerealistické investice, ale postupné otevření čínského trhu i pro české podnikatele. To ovšem nepůjde, dokud nebudeme mít jasno, kam směřujeme,« uvedl Skopeček.

Filip: Dostanu-li pozvánku, rád přijdu i vystoupím

»Určitě jsem rád, že taková konference ve Sněmovně bude, ale s názorem kolegy Skopečka rozhodně nesouhlasím. Budu-li na takové jednání pozván, klidně na něm vystoupím a řeknu, že to černobílé vidění tady někdo spustil, ale rozhodně to nebyla KSČM,« zdůraznil pro Haló noviny místopředseda Sněmovny, předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Místopředseda Sněmovny, předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Připomněl, že obdobnou konferenci už v minulosti uspřádal bývalý ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) na Novotného lávce v Praze. A bylo jasné, že někteří zúčastnění mají zájem o rozvoj ekonomických a také společenských vztahů s Čínou. »A současně se ukázalo, že pak jsou tu lidé, kteří mají ideologické brýle a nejsou schopni si je sundat,« dodal předseda komunistů s tím, že zatím pozvánku na konferenci nedostal.

Rozvíjení vztahů s Čínskou lidovou republikou podporuje prezident republiky Miloš Zeman. Od nástupu do funkce zemi navštívil pětkrát, naposled letos v dubnu. Do Číny s ním jezdí i podnikatelé, kteří chtějí s touto tak rychle se rozvíjející velmocí obchodovat. V zemi se v poslední době vystřídala i nejedna vládní či parlamentní delegace. A jen na výlety tam určitě zákonodárci či členové kabinetu nevyráželi. Do Číny míří poměrně často i zástupci KSČM včetně Vojtěcha Filipa. Prezidenta Si Ťin-pchinga přivítala v březnu 2016 také Česká republika. Zájem o spolupráci je oboustranný, třebaže se zatím v číslech příliš neprojevuje. Možná, že právě chystaná konference přinese nějaké nové informace.

(ku)