FOTO - pixabay

Těžba uhlí se po Listopadu propadla

Těžba uhlí v ČR od sametové revoluce klesla o desítky procent. Zatímco v roce 1989 se vytěžilo téměř 35 milionů tun černého uhlí a 89 milionů tun uhlí hnědého, loni to bylo 4,1 milionu tun černého a 39,2 milionu tun hnědého uhlí. U černého uhlí činí pokles 88,2 procenta, u hnědého 55,9 procenta.

Vyplývá to z údajů, které včera zveřejnila Česká geologická služba (ČGS). Vedoucí odboru nerostných surovin ČGS Jaromír Starý připomněl, že během posledních 30 let se postupně zavíraly uhelné doly po celé republice. Důvody ukončení těžby byly podle něj především ekonomické. Výraznější útlum zaznamenalo černé uhlí. Dodal, že od roku 2002 je jedinou oblastí, kde je tato komodita v ČR těžena, česká část hornoslezské pánve - a to její karvinská a v menší míře podbeskydská část. Těžba v ostravské části skončila v roce 1994, v petřvaldské v roce 1998, upřesnil.

V ostravsko-karvinském revíru stále těží jediný těžař černého uhlí v ČR, společnost OKD. V roce 2016 se firma dostala do úpadku, od loňska ji znovu vlastní stát. V dalších částech republiky už těžba černého uhlí skončila, naposledy v roce 2002 v kladenském revíru, sdělil Starý.

Těžba hnědého uhlí je v ČR soustředěna v mostecké a chomutovské části severočeské pánve. »V její teplické části skončila v roce 1997 uzavřením lomu Chabařovice. V severočeské pánvi se těží asi 80 procent hnědého uhlí v ČR. Těžba uskutečňuje výhradně povrchově. Poslední hlubinný důl Dolní Jiřetín - Centrum byl uzavřen v roce 2016. Zbývající pětina připadá na sokolovskou pánev, kde je od roku 2001 soustředěna v její východní části,« uvedl Starý. Těžba lignitu, který je většinou ve světě řazen mezi hnědé uhlí, ale v ČR je vykazován zvlášť, v ČR skončila v roce 2009.

Starý doplnil, že po roce 1989 nastal výrazný útlum také v těžbě dalších surovin. Čtvrt století už se v ČR netěží žádné rudy, včetně drahých kovů. Jejich těžba skončila v roce 1994, kdy se přestaly těžit polymetalické rudy, což jsou rudy složené z několika různých prvků, mimo jiné zlata. V posledních letech se hovořilo jen o možnosti zahájit těžbu lithia, jehož největší zásoby a zdroje jsou v revíru Cínovec.

(ste)