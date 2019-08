Festival sportů – ukázka zápasu. FOTO – autor

Sport v Doněcké lidové republice

Při své šesté, tříměsíční návštěvě v lidových republikách Donbasu letos na jaře jsem se více než dříve zajímal o běžný život lidí, zejména o školství, kulturu a sport. V Doněcké lidové republice (DLR), v Doněcku, jsem strávil tři týdny. Díky pomoci mých přátel v Doněcku, hlavně spisovatelky Liany Musatové a ředitele sportovní školy Dinamo Viktora Gridasova, jsem se seznámil s mnoha vynikajícími lidmi z oblasti kultury a sportu a zhlédl jsem zajímavé sportovní a kulturní akce.

Ve sportovní hale Dinamo v Doněcku se konalo mistrovství DLR ve sportovní gymnastice děvčat. V hale mě srdečně přivítali ředitel Sportovní školy Dinamo Viktor Gridasov, trenéři, funkcionáři. Všichni mně děkovali za mé články o doněcké gymnastice, které jsem v ČR publikoval. Poznaly mě i některé gymnastky. Na mistrovství přijely kromě děvčat z doněckých oddílů Dinamo a Gorono sportovkyně i z Jenakijeva. Oddíly sportovní gymnastiky v dalších městech DLR (Makejevka, Gorlovka) bohužel ukončily činnost, trenéři odešli většinou do Ruska. Gymnastky přivítal náměstek ministra tělovýchovy a sportu i ředitel Gridasov.

Úroveň sestav byla vysoká, u doněckých děvčat z nejvyšších výkonnostních tříd je srovnatelná s úrovní nejlepších evropských a světových gymnastek. Gymnastky z Doněcka tak navazují na skvělé tradice doněcké sportovní gymnastiky, zejména na olympijskou vítězku Polinu Astachovovou či Liliu Podkopajevovou. Bohužel od roku 2014 se doněcké gymnastky nemohou zúčastnit mistrovství Evropy a světa ani velkých mezinárodních závodů, pouze několika menších závodů v Luhanské lidové republice (LLR), Rusku či Bělorusku. V jednotlivých kategoriích zvítězily: mistryně sportu Angelina Arnautova (Dinamo), kandidátka mistra sportu Daša Serďjuk, 1.výkonnostní třída Amalka Zadvornaja, 2.výkonnostní třída Daša Žuk, 3.výkonnostní třída Ljuba Mudrakova, 1. výkonnostní třída juniorek-Vika Bachareva (všechny Dinamo).

Gymnastka Polina Dynnikova (Dinamo) na kladině

Mistrovství Dinama

Později jsem ve sportovní hale Dinamo zhlédl také Otevřené mistrovství Doněcké republikové Komplexní dětské a mládežnické sportovní školy (DR KDJUSŠ) Dinamo ve sportovní gymnastice děvčat, věnované prvnímu řediteli Dinama plukovníku Grigoriji Drjachlovovi (ředitel v letech 1966-92). Organizátorem závodu bylo Doněcké republikové centrum fyzického zdraví obyvatel Sport pro všechny ve spolupráci s Ministerstvem mládeže, sportu a turismu. Kromě gymnastek Dinama se závodů zúčastnily i gymnastky ze Specializované dětské a mládežnické školy olympijských záloh (SDJUŠOR) č. 3 v Doněcku, celkem 31 gymnastek ve věku 6-11 let 1.,2. a třetí výkonnostní třídy a 1.výkonnostní třídy juniorek. Gymnastky ve svém posledním závodě před sportovními prázdninami prokázaly své vysoké mistrovství. První tři obdržely diplomy a věcné ceny. Všem gymnastkám Dinama jsem potom rozdal lentilky od českých přátel.

V jednotlivých kategoriích zvítězily: 1.výkonnostní třída Angelina Golovko(Dinamo), 2.výkonnostní třída Vitalina Lysjuk, 3. výkonnostní třída (narozena 2010) Kira Martynova (obě SDJUŠOR), 3.výkonnostní třída (2011) Ljubov Mudrakova, 1.výkonnostní třída juniorek (2012)-Polina Starodubova, 1.výkonnostní třída juniorek (2013) Maria Pasečnaja (všechny Dinamo).

Kouzla malých akrobatů

V Domě kultury A.S. Puškina v Doněcku měli dostaveníčko vzdušní akrobaté z cirkusového oddělení Duha Školy umění č.1 města Doněcka. Konalo se ve foyeru Domu kultury v 1.patře. Od vysokého stropu byla při různých vystoupeních spouštěna či vytahována vertikální lana, šály, visuté hrazdy a kruhy. Postupně své umění předváděly vysoko nad hlavami diváků sólo i ve dvojicích vzdušné akrobatky, další pak dominovaly na zemi či stole. Nad některými prvky se až tajil dech. Bylo neuvěřitelné, co už dokázaly i docela malé akrobatky. Krásná byla vystoupení sester Dáši a Sofie Firsových, Taji Dělinské i dalších malých i větších dívek. Mezi dvěma vystoupeními mě přivítal a představil vedoucí cirkusového oddělení, učitel metodik vyšší kategorie Viktor Michajlovič Vovk, což vyvolalo velký ohlas. Na řadu přišlo vystoupení dvojice malých akrobatů Milany (7) a Sergeje (11). Sál ztichl. To, co tyhle malé děti předváděly, bylo úžasné. A opravdu náročné. Však také vystupují i v cirkuse. Po skončení programu jsem krátce pohovořil s Viktorem Miсhajlovičem a pro rozhovor jsem si vybral Taju Dělinskou (12).

Festival venkovních sportů

Jakmile jsem na Prospektu Puškina, pěší ulici v centru Doněcku, uviděl ředitele Sportovní školy Dinamo Viktora Gridasova, sdělil jsem mu, že dovedl vybrat pro festival krásné počasí. Od rána bylo nádherné teplé slunečné počasí. Sportovní škola Dinamo zde pořádala 2.festival venkovních sportů. Sportovce a diváky přivítal Viktor Michajlovič a ministr mládeže, sportu a turismu Alexandr Gromakov.

Festivalu se účastnili sportovci ze sportovních škol a oddílů nejen z Doněcka. Přijeli i z Makejevky, Gorlovky, Děbalceva, Jenakijeva, Charcyzsku, Torezu a dalších měst a okresů. Úkolem festivalu je prostřednictvím ukázek jednotlivých sportů seznámit diváky se svým sportem, přilákat ke sportování další zájemce a také zapojit do různých sportovních soutěží diváky. Ti na mnoha místech mohli zhlédnout ukázky basketbalu, ragby, badmintonu, florbalu, cyklistiky, šermu, zápasu, taekwonda, karate, juda, samba, na jiných místech se diváci mohli zapojit do různých sportovních soutěží. Zejména děti a mládežníci se aktivně zapojovali do soutěží. Překvapila mě špičková vybavenost všech aktivních sportovců, v oblečení i v náčiní. Fascinovala mě naprostá ukázněnost dětí a mládeže - sportovců, u nichž se to předpokládá, ale i příchozích. Na tvářích sportujících se zračila spokojenost a radost z pohybu.

Dobrou náladu dodávala pěvecká skupina, bylo možné se i občerstvit. Velká účast sportovců i diváků dokazovala, že sport nejen vrcholový, ale i masový, má v DLR zelenou.

Jaromír VAŠEK, předseda Společnosti přátel LLR a DLR