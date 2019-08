Vlastnit je víc než žít

Může být opravdu »kulturním dědictvím« něco takového, jako je ubližování? A jedno jest, zda se to týká lidí či zvířat. Také zvířata totiž cítí bolest. A mučit je a zabíjet otřesným způsobem jen proto, aby se člověk pobavil, mně v 21. století nepřipadá jako humánní. Nač narážím? Na rozhodnutí španělského Nejvyššího soudu, který zrušil rozhodnutí místního zastupitelstva zakázat na Baleárech koridu. Prý jde o »kulturní dědictví«, za kterým jezdí lidé z celého světa. Dodala bych: a přináší veliké peníze do kapes místních obchodníků a organizátorů koridy. Jako vždy, je-li v kapitalistickém světě dotčen zájem některé skupiny silného kapitálu, pak málokdy vítězí zájem přírody, fauny či flóry. Jde přece o peníze, a to je hlavní, a peníze, to je větší »kulturní dědictví« než humanita a rozum 21. století.

Co je to však ono »kulturní dědictví«? Může být tradice, jež z jakýchsi důvodů umožňuje nehumánně vraždit, i když jde »pouze« o býky, opravdu »kulturním dědictvím«? Ti místní zastupitelé na Baleárech pochopili, že nemůže. Proto koridu zakázali. Některý dotčený majitel se však odvolal, ztratil totiž zisk, a soudci, navyklí stranit kapitálu, se rozhodli usnesení zastupitelstva zrušit. Někdo by totiž přišel o zisk, jeho stadiony by se staly zbytečnými, býky připravované na show pro krvežíznivé diváky z celého světa by nebylo třeba připravovat na smrt, a majetek, všechno je totiž majetek, by byl znehodnocen. A jak známo, v době kapitalismu na prvním místě mezi všemi právy je právo vlastnit. Je nadřazeno dokonce nad právo žít. Proto například na španělských Baleárech nekulturní dědictví nazveme »dědictvím kulturním«.

Skutečné kulturní dědictví totiž povznáší lidstvo, posouvá ho dál při zachování místních tradic, je humánní, zachovává přírodu pro další generace, ctí život jako nejvyšší cennost člověka a lidstva. Tak tomu, pokud jde o koridu, není. Zvířata totiž trpí stejně jako člověk. Jen to neumějí říci nahlas. Možná, že netuší ve svém zoufalém boji o život, oč jde, ale snaží se bránit. O to víc jsou však zraňována, protože nenasytné majetné obecenstvo, jež sem přijelo ze všech koutů světa, chce si vybít svůj adrenalin. A místní »koridový kapitál« může dál vydělávat, protože vlastní. A vlastnit, jak jsem napsala, je víc než žít.

Alena NOHAVOVÁ, předsedkyně Jihočeského KV KSČM