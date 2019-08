Léto

Prázdniny jsou v plném proudu, občas se objeví problém, kam s dětmi. Dovolené nám skončily a dětské příměstské tábory nestačí pokrýt požadavky rodičů. Prarodiče v mnoha případech také pracují, a dítě tak není kam dát.

Poslední šetření ukazují, že právě o prázdninách narůstá počet dětských úrazů a také inklinace dětí vyzkoušet různá dobrodružství tomu napomáhá velkou měrou. Dětské tábory, které dříve byly samozřejmostí, jsou dnes ve značně omezeném množství. Rodiče je vyhledávají čím dál více, zajímají se také o reference takovýchto táborů. Každý rodič chce mít jistotu bezpečí pro své dítě. Ti, kteří dnes pobyty pro děti pořádají, si zaslouží naši úctu a poděkování. Pokud je zajištěna kvalitní péče a pro děti zajímavý program, je to pro rodiče obrovská pomoc. Vždyť děti jsou pro nás to nejdražší, co máme. Objevily se i případy, kdy provozovatelé dětských pobytů byli pouze ziskuchtiví. Proto je velmi dobré, že i dětské tábory podléhají kontrole například ze strany hygieny. Malý človíček se sám bránit nedokáže a je na nás dospělých se o něj dobře postarat.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny