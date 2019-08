Dvacet let Putina

Před 20 lety se v čele ruské politiky objevil takřka ze dne na den Vladimir Vladimirovič Putin. Člověk nevelkého vzrůstu, ale o to většího sebevědomí, znalostí a schopností.

Ruský deník Vedomosti tehdejšího Putina označuje za tržně orientovaného přívržence silného státu a pragmatika bez ideologie. Dnešní Putin vypadá podle politologa Kirilla Rogova jinak. Jako silný autoritářský vůdce, uvázlý v geopolitickém střetu se Západem, v ideologickém boji proti liberalismu.

No jo, ale může být silný vůdce ryzím demokratem bez jistých autoritářských sklonů? Není osvícený vládce v čele jakékoli mocnosti jistější kalibr pro to, aby ona mocnost zůstala mocností? Podívejte se na to, kam Rusko během pár let dostal Putinův předchůdce Boris Jelcin a kam pár let po předání moci právě Putin?!

Rogov ve Vedomostech píše, že kdyby Putin odešel v roce 2008, zůstal by v dějinách jako jeden z nejúspěšnějších vůdců Ruska. Po letech krizí a otřesů nastolil relativní stabilitu řízené demokracie. A hlavně začala éra prudkého hospodářského růstu (o sedm procent ročně) a ještě pozoruhodnějšího růstu příjmů.

Je pravda, že po návratu na prezidentský stolec (s přestávkou na postu premiéra) už Vladimiru Vladimirovičovi všechno tak dokonale neklapalo. Hlavně ta ekonomika už nešlape tak jako dřív. Přesto dokázal mnohé. Připravil světu úžasnou olympiádu v Soči, nabídl komunisticky orientované Světové federaci demokratické mládeže uspořádání Světového festivalu mládeže a studentstva tamtéž v roce 100. výročí VŘSR, do Soči dostal i Formuli 1. A povznesl nejen tento svůj oblíbený region.

Svým způsobem zachránil Krym, když umožnil jeho návrat z područí fašizujících vlád na Ukrajině, podporuje i šikanovanou silnou ruskou menšinu na Donbase. Brání Sýrii a Írán. Západ mluví o anexi, válčení a vymýšlí si i podíly na sestřelování civilních letadel atp.

Ne, tohle všechno Putinovi ani na okamžik nevytýkám, spíš naopak. Přesto ani já netvrdím, že ruský prezident je bez chyby. Štve mě jeho obchodování s tureckým prezidentem-diktátorem Erdoganem, jeho tichá podpora Izraele (i vůči Palestincům), jeho naivní podpora Donalda Trumpa a otevřené fandění ultrapravicovým populistům v Evropské unii.

Pořád ale je to Putin. Charismatický lídr, který stojí za svými lidmi. A to je fajn. Proto chápu, že jako jediný ze zástupců předních ruských politických elit stále má nadpoloviční podporu ruských obyvatel. Není moc lídrů jako on. Nebo snad ano? Tak sem s nimi.

Roman JANOUCH