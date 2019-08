Ilustrační FOTO - Pixabay

V digitalizaci vzdělávání MŠMT neplní úkoly

Ministerstvo školství (MŠMT) dosud nestanovilo a do škol nezavedlo standard klíčových dovedností žáků v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Ukládá mu to přitom strategie digitálního vzdělávání, která byla schválena před pěti lety.

Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Zaměřil se na opatření a projekty, které měly v letech 2011 až 2018 podpořit rozvoj digitalizace vzdělávání na základních a středních školách. Problém pro rozvoj digitalizace vzdělávání představuje podle NKÚ i její financování, které je silně závislé na prostředcích z fondů EU. »Prostředky z fondů EU navíc nepředstavují dlouhodobě stabilní zdroj financování. Po skončení programového období se mohou školy potýkat s výpadkem financí na nákup i správu ICT,« uvedl NKÚ. Ze státního rozpočtu smí totiž školy na nákup ICT použít jen část peněz. V letech 2013 až 2019 měly k dispozici celkově 1000 až 1136 korun na žáka ročně, většinu peněz ale musely použít na jiné nezbytné výdaje.

Ministerstvo školství v rámci Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 naplánovalo 43 aktivit, NKÚ prověřil 18 z nich. »Ty klíčové ministerstvo stále nesplnilo,« uvedli kontroloři. Ministerstvu vytýkají, že neurčilo, jaké znalosti by měli žáci získat a jaké kompetence by měli mít učitelé. Dále podle NKÚ nezajistilo vzdělávací materiály pro žáky ani učitele, nevznikla ani nabídka dalšího vzdělávání pro učitele.

Do ICT musí investovat stát

Se závěry NKÚ souhlasí člen školského výboru Sněmovny Ivo Pojezný (KSČM). NKÚ podle něj správně zjistil nedostatečnou podporu předchozích vlád ze strany ministerstva v oblasti Strategie digitálního vzdělávání »Učitelé ve školách to velmi dobře vědí, protože ministerští úředníci právě na jejich bedra naložily byrokratický kámen plnění operačních programů, například mnohdy nesmyslných ‚šablon‘, ze kterých školy nové počítače získat mohly,« řekl našemu listu. Podotkl, že ministerstvo v tomto případě přehazuje své povinnosti na zřizovatele, v případě středních škol jsou to především kraje. Ty však mají na starosti především budovy, tělocvičny, sportoviště, energie, zateplení a hygienické záležitosti nutné pro chod školských zařízení, zdůraznil Pojezný. »Do ICT musí investovat stát. Ne ale tak jako doposud, kdy vytvoří dotační programy financované z EU, povinnosti předá jednotlivým školám potažmo učitelům, kteří i ve svém volnu vytváří projekty, za které školy pak dostanou pár počítačů. Léta kritizujeme malý podíl finančních prostředků z rozpočtu na tuto oblast. Do budoucna nebude skutečně možné se spoléhat na prostředky z EU,« konstatoval Pojezný.

Dlouhodobě je podle něj známo, že ministerstvo stejně jako například u sportu, není schopno jasně určit měřitelné cíle, jaké znalosti má mít žák a jaké jeho vyučující. Také chybí ve školách právě na IT aprobovaní kantoři, stejně tak například na matematiku či fyziku. »Je třeba ale také přiznat, že v posledních dvou letech se začala situace mírně lepšit. Především ve zvyšování platů,« dodal Pojezný.

Ministerstvo se závěry NKÚ nesouhlasí a považuje je za zavádějící. NKÚ podle něj pracuje s čísly, která nejsou srovnatelná. Zpráva hodnotí výstupy Strategie digitálního vzdělávání, která byla v listopadu 2014 přijata na období do roku 2020. Hodnocené období 2011 až 2018 z tohoto důvodu nepovažuje ministerstvo za příliš relevantní.

