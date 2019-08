Ilustrační FOTO - Pixabay

KSČM odmítá destrukční nápady ministra zdravotnictví

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce zaměstnancům státních nemocnic přidat v příštím roce maximálně tři procenta. V minulých letech podle něj rostly výdělky lékařů a sester dostatečně a nyní mají nemocnice investovat spíše do svého vybavení.

Vojtěch to uvedl v České televizi (ČT). V dubnu mluvil o pětiprocentním zvýšení platů. »Ten nárůst by se pohyboval podobně jako u ostatních státních zaměstnanců, to znamená někde kolem dvou, tří procent v rámci toho základu,« řekl Vojtěch.

S ministrovým záměrem zásadně nesouhlasí stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. Šéf resortu podle ní z letních veder zřejmě »zešílel«. »Pan ministr pravděpodobně se zdravotníky, zvlášť sestrami v nepřetržitých provozech, nemluví a nezná jejich problémy s přetížeností v důsledku dlouhodobého nedostatku zdravotnického personálu. Nechodí asi ani mezi ostatní lidi, aby věděl, kolik peněz dnes firmy nabízejí skladníkům, technikům, prodavačům a dalším profesím, aby je buď získali, nebo udrželi. KSČM trvá na tom, aby vláda ANO a ČSSD splnila dříve slibovaný růst mezd minimálně o deset procent a přestala se ohánět nepřesnými statistikami o průměrných příjmech,« uvedla Marková. Vláda by podle ní měla zároveň zabezpečit trvalé navyšování příjmů do veřejného zdravotního pojištění tak, aby mohlo zdravotnictví poskytovat kvalitní potřebnou péči o pacienty v ČR. »Pokud není pan ministr schopen a ochoten svůj nejdůležitější úkol splnit, měl by zvážit své další setrvání ve funkci,« dodala stínová ministryně.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Marková: Nerozpouštět rezervy pojišťoven

Vojtěchův plán kritizují také odbory. »Odbory po tvrdých vyjednáváních opakovaně prosadily zvýšení platů a mezd, což mohlo zastavit odchod některých zaměstnanců z nemocnic. Je třeba pokračovat ve zvyšování platů a mezd, aby se vrátili i ti, kteří už odešli,« uvedla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. Podle ní chybí v nemocnicích asi 5500 sester a dalšího personálu, aby mohl být naplňovaný zákoník práce a další předpisy.

Odbory a další organizace nemocnic, lékařů či pacientů na včerejší společné tiskové konferenci uvedly, že žádají zvýšení výdajů na zdravotnictví na devět procent HDP. V současnosti dává ČR méně než sedm procent. V roce 2020 by měly peníze jít z rezerv zdravotních pojišťoven, rozdělit chtějí 25 miliard.

Marková požadavek odborů na navýšení příjmů do zdravotnictví podporuje, nesouhlasí však s tím, aby k tomu došlo rozpuštěním rezerv zdravotních pojišťoven. »Preferuju cestu přes platby za státní pojištěnce, popřípadě pomocí přímých rozpočtových výdajů do zdravotnictví, v žádném případě nepodporuju rozpuštění rezerv zdravotních pojišťoven,« uvedla. Připomněla období krize, kdy měly pojišťovny ještě větší rezervy než dneska, a přitom stačil na platbu péče jenom na jeden rok. »Když vzroste nezaměstnanost anebo budou další ekonomické problémy, tak by se mohly příjmy do zdravotního pojištění tak radikálně snížit, že by nemohla být placena péče. Takže rozpuštění rezerv určitě nepodporuju,« zdůraznila Marková.

Předseda Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů Martin Engel, který byl v letech 2010 a 2011 tváří protestů lékařů Děkujeme, odcházíme, včera uvedl, že další protesty chystají organizace i teď. Podrobnosti chtějí sdělit na konci srpna.

(jad)