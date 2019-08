Ilustrační FOTO - Pixabay

Obětují Němci vyrovnaný rozpočet klimatu?

Německo zvažuje, že ustoupí od své politiky vyrovnaného rozpočtu a použije nové půjčky k financování nákladného programu ochrany klimatu. Agentuře Reuters to řekl zdroj obeznámený se situací. Ministr financí Olaf Scholz (SPD) nicméně v reakci na to prohlásil, že vláda dokáže splnit tyto koly, aniž by vytvářela nové dluhy.

Německé vládnímu kabinetu se od roku 2014 daří zvyšovat veřejné výdaje bez vytváření nových dluhů, a to díky nezvykle dlouhému období růstu ekonomiky, rekordně vysoké zaměstnanosti a stoupajícím daňovým příjmům. Nyní však kvůli zpomalování hospodářského růstu a nízkým nákladům na půjčky sílí tlak na to, aby Německo za cenu malého rozpočtového deficitu přikročilo k dodatečné fiskální stimulaci ekonomické aktivity. Německo má v ústavě zakotvenu takzvanou dluhovou brzdu, podle které nesmí nové půjčky překročit 0,35 procenta hrubého domácího produktu.

Podle zdroje Reuters je nyní zapotřebí zvolit takovou formu změny fiskální politiky, která by nevytvořila nadměrný tlak na rozpočet. »Jakmile totiž bude jasné, že nové dluhy již nejsou tabu, budou všichni natahovat ruce a chtít více peněz,« uvedl zdroj. Dodal, že Berlín chce z tohoto důvodu nové půjčky striktně omezit pouze na program ochrany klimatu, který by měl kabinet kancléřky Angely Merkelové schválit příští měsíc.

Merkelová i Scholz ale dosud politiku vyrovnaného rozpočtu hájí. Kancléřka podle pondělního vyjádření mluvčího německé vlády, které je rovněž reakcí na informace agentury Reuters, »na principu vyrovnaného rozpočtu nadále trvá«.

Členové levicového křídla SPD nicméně Scholze vyzývají, aby pomocí nových půjček zvýšil investice. »Vyrovnaný rozpočet již není udržitelný,« řekl agentuře Reuters nejmenovaný člen SPD. »Potřebujeme více investovat, zejména do infrastruktury a ochrany klimatu,« dodal.

Miliardy na ochranu lesů

Na ochranu německých lesů v dobách klimatických změn bude v příštích letech potřeba investic ve výši přinejmenším 1,5 miliardy eur (38,8 mld. Kč). Listu Augsburger Allgemeine to řekla ministryně zemědělství Julia Klöcknerová (CDU), která chce v září k tématu ochrany lesů svolat zvláštní jednání expertů.

»Musíme teď začít něco dělat, protože les je naším ochráncem klimatu číslo jedna, naší zelenou plící,« poznamenala Klöcknerová, podle níž je jen na odstranění novějších škod způsobených bouřemi a požáry potřeba kolem 500 milionů eur. »K lepšímu přizpůsobení lesů na klimatické změny potřebujeme navíc v příštích letech miliardu eur,« míní.

O tom, jak nejlépe peníze využít, mají podle Klöcknerové rozhodnout právě experti, které na 25. září pozvala na jednání do Berlína.

Německo stejně jako další evropské země v posledních letech stále častěji čelí vlnám veder a sucha, které mají dramatické dopady na zdejší lesy. Na některých místech odumírají lesy staré i více než sto let, navíc se mnohem snadněji rozmnožuje kůrovec. Ohroženy jsou podle odborníků celkem stovky milionů stromů. Šéf německých lesníků Georg Schirmbeck loni v srpnu v této souvislosti hovořil o stoleté katastrofě. Letošní červenec tehdejší teploty ještě o něco překonal.

