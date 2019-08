Brexit. Bude mít poslední slovo královna?

Příběh odchodu Británie z Evropské unie možná dostane zvláštní vyústění: je čím dál pravděpodobnější, že poslední slovo bude mít 93letá britská panovnice Alžběta II. Pokud totiž premiér Boris Johnson odmítne odejít navzdory tomu, že parlament jeho kabinetu případně vyjádří nedůvěru, bude na královně, zda ho odvolá, nebo nikoli, napsal server Politico.

Poradce premiéra Johnsona Dominic Cummings opakovaně prohlásil, že Británie by mohla Unii 31. října opustit bez dohody i tehdy, kdyby předtím britský parlament nové vládě vyslovil nedůvěru. Johnson by totiž v takovém případě mohl zůstat ve funkci dostatečně dlouho, aby zemi dovedl k brexitu; teprve po něm by se konaly předčasné volby. Cummings argumentuje tím, že premiér má podle zákona právo navrhnout panovníkovi, kdy se volby uskuteční. Johnsonova vláda má v Dolní sněmovně momentálně většinu jediného hlasu a existuje množství poslanců jeho konzervativní strany, kteří jsou odhodláni zabránit jeho plánu vyvést Spojené království z EU i bez »rozvodové« dohody.

Dilema Alžběty II.

Dilema královny by mohlo nastat v okamžiku, kdy by parlament vyjádřil vládě nedůvěru, Johnson by odmítl z Downing Street odejít a zároveň by se našel kandidát s podporou sněmovní většiny, který by například měl program opět brexit oddálit či dovést zemi k předčasným volbám. S ohledem na výroky Johnsonova blízkého poradce i na skutečnost, že Brusel se nemá k tomu, aby zahájil nová brexitová jednání, je každým dnem pravděpodobnější, že taková situace nastane, míní Politico. Bývalý nejvyšší žalobce Dominic Grieve deníku The Times řekl, že královna bude muset konat, pokud Johnson po vyjádření nedůvěry odmítne odejít. Stalo by se tak poprvé od roku 1834, kdy by se monarcha odhodlal k odvolání premiéra. »Královna není kompars na ozdobu,« řekl Grieve. »Je pravda, že se snažila držet se stranou politické vřavy, ale chtě nechtě disponuje zbytky pravomocí a povinností.«

Britská panovnice Alžběta II. FOTO - wikipedia commons

Noční můra panovnice

Nejmenovaný poslanec s touto tezí souhlasí a deníku The Telegraph řekl: »Musela by ho odvolat. Samozřejmě, že ano.« Jiný názor má ovšem historik královské rodiny Robert Lacey: »Královninou noční můrou je být zatažena do politiky.« Zčásti je to podle něj »proto, že je její přirozeností být neutrální a odměřená, a také proto, že hluboce věří, že konstituční monarchie by se měla ze všech sil snažit, aby zůstávala nad (politickými) konflikty«. Lacey považuje za nepravděpodobné, že by královna zakročila během čtrnáctidenního období od případného vyjádření nedůvěry Johnsonově vládě, kdy podle zákona musí získat důvěru jiný kabinet, jinak budou vyhlášeny předčasné volby.

Nejvážnější krize od 17. století

Významný představitel konzervativní strany Malcolm Rifkind bez ohledu na eventuální rozhodnutí královny apeluje na Johnsona, aby »důstojně rezignoval« po vyjádření nedůvěry. »Pokud premiér odmítne respektovat normální důsledky vyslovení nedůvěry (...), vytvoří tím nejvážnější ústavní krizi od Karla I.,« který svým střetem s parlamentem způsobil v 17. století občanskou válku, dodal Rifkind.

Svou si vede i policie

Odchod Británie z EU bez dohody by ohrozil bezpečnost státu, prohlásil podle deníku The Guardian vysoce postavený představitel britské policie. Podle jeho názoru rizika spojená s neřízeným brexitem nedokážou odstranit sebelepší přípravy. Policejní šéf pro boj proti terorismu Neil Basu upozornil, že po 31. říjnu, kdy Spojené království plánuje Unii opustit v každém případě, by britská policie při variantě brexitu bez dohody ztratila přístup do schengenské informační databáze, ke jménům cestujících v letecké přepravě a nemohla by ani používat evropské zatykače. »Vzniklo by bezprostřední nebezpečí, že by do této země mohli vstupovat pachatelé závažných trestných činů (...) a my bychom o tom nevěděli,« řekl představitel Scotland Yardu. »Měli bychom hluboké obavy. Naše bezpečnost by tím byla ohrožena způsobem, jehož rozsah nedokážu odhadnout.« »Policejní systémy a nástroje byly Evropskou unií vyvinuty z velmi dobrého důvodu,« dodal Basu s tím, že ideální by pro policii bylo zachovat po brexitu současnou úroveň sdílení policejních poznatků.

Nemlčí ani potravináři

K varování před brexitem bez dohody se podle stanice BBC prostřednictvím svého čelného představitele Tima Rycrofta připojila i Federace potravinářského a nápojového průmyslu. Podle ní je zcela zřejmé, že takový odchod z EU by měl pro odvětví »katastrofální důsledky«. »Nastanou selektivní výpadky dodávek, které budou do určité míry nepředvídatelné, neboť bude záležet na tom, který kamion projede a který nikoli. Myslíme si, že nastane vážné narušení odvětví, které bude trvat týdny či měsíce po brexitu,« dodal Rycroft.

Premiér Boris Johnson řekl, že sice chce s Bruselem vyjednat novou brexitovou dohodu, ale že Británie koncem října opustí blok i bez ní. Země se podle něj musí přichystat na potíže, které s tím budou spojeny.

(ava, čtk)