Ilustrační FOTO - Pixabay

Okamura se má omluvit

Předseda SPD a poslanec Tomio Okamura se má omluvit Ústavu nezávislé žurnalistiky, provozovateli serveru HlídacíPes.org. Rozhodl o tom nepravomocně pražský městský soud.

Okamura v příspěvku na Facebooku označil web za podvodný, spojený s miliardářem a filantropem Georgem Sorosem, novináře také nazval »mediální žumpou«. Okamurův právní zástupce novinářům řekl, že se proti rozsudku odvolá.

Tomio Okamura. FOTO - wikipedia commons

Okamura v příspěvku, kvůli kterému by se měl omluvit, reagoval na článek serveru z prosince 2017, ve kterém autorka tvrdí, že politik v majetkovém přiznání neuvedl prodej podílu v pražské restauraci. Ten by musel evidovat v případě, kdy by částka přesáhla 100 000 korun. U soudu zaznělo, že Okamura podíl prodal za 20 000 korun.

»Nemá smysl jakkoli věřit takovým novinářům, je to jedna velká mediální žumpa s cílem obelhávat dokola občany,« napsal mimo jiné Okamura v reakci na článek na Facebooku. Přiložil také obrázek společností, jež jsou podle něj se Sorosem propojeny.

Ústav nezávislé žurnalistiky v žalobě požadoval, aby se Okamura za tato tvrzení omluvil. Soudkyně Růžena Kučerová žalobě vyhověla. »Kritika není přiměřená,« uvedla soudkyně. Upozornila také na to, že se nezabývala tím, zda je článek serveru pravdivý. Omluvu musí Okamura zveřejnit na svém facebookovém profilu.

(ste)