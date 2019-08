Amis, go home!

Dennodenně můžeme slyšet z televizních a rozhlasových stanic o dalších sankcích, které vyhlásil americký prezident Trump. Často se důvody, proč to či ono se nesmí do některých zemí dovážet, znovu opakují, i když už jednou za totéž byly jím sankce vyhlášeny. Dnes jde o Rusko, Čínu, KLDR, Kubu, Írán a přibývají další postižené země, např. Venezuela. Připomíná mi to dobu, kdy Spojené státy se svými západními satelity vytvořily dokonce dlouhý seznam výrobků, které se nesměly dovážet do socialistických zemí a vyvolaly tady nemalé ekonomické problémy. Bipolární svět však skončil. Jednopolární však nebyl vytvořen, ať se o to USA snaží, jak mohou. Je tu totiž Čína, znovuvzkříšené Rusko, je tu Indie, Jihoafrická republika a občas se vzpěčující eurounijní Evropa. Ta ovšem stále nemá dost sil, aby se postavila svému zámořskému bratru. Už nestačí pouhý pokyn z Washinghtonu.

A tak přicházejí nové hrozby, které mají donutit všechny, aby poslouchali. Naposledy šlo o další sankce proti Kubě a Venezuele, které Trump vztáhl i na firmy ze zemí, jež jeho nařízení nerespektují. Týká se to firem, které dosud obchodují, tedy jejich firmy, s »neposlušnými zeměmi«. Jestliže prý ony země neposlechnou a přes zákaz budou s výše jmenovanými zeměmi obchodovat, pak jim americké firmy budou muset přestat dodávat své komponenty, Trump jim zakáže dovoz do USA a ví bůh, co ještě. V globalizovaném kapitalistickém světě jde jistě ochromit mnohá odvětví. Málokdo tomuto tlaku může vyhovět. To je také smysl Trumpových rozhodnutí. A svět je najednou ve válce. Lidé neumírají na bojištích, ale mnohdy proto, že nějaký samolibý prezident a za ním stojící americké ekonomické giganty, se rozhodli, že všichni je budou poslouchat. Jde totiž o hospodářské zájmy Ameriky, které se zdůvodňují politicky. Příkladem je čínská firma Huawei či nově budovaný plynovod přes Baltické moře. V elektronice Američané začínají za těmi čínskými pomalu zaostávat, pokud jde o plyn, mají zatím dostatek dražšího břidlicového, kterým by rádi ovládli evropský trh. A Venezuela? Ta má dost surovin, které by mohla nabídnout. Je tedy schopná platit. Jenže Trump nechal zmrazit její aktiva ve Spojených státech a Britové z jeho pokynu se zachovali podobně. A další satelitní státy se postupně připojují. Důsledkem toho tam umírají nemocní lidé, protože nemají své léky a život vůbec se v zemi komplikuje. Válka je tedy už za dveřmi, ne před nimi. Válka v zájmu Spojených států. Nejen ta krvavá, ale ta plíživá, vedená nekonvenčními zbraněmi, ale dotýkající se všech, kteří žijí v zemích, které odmítají poslouchat USA.

Jde o regulérní válku, která je pokračováním té se zbraněmi, jimiž se stále ještě bojuje v Sýrii. Tam Spojené státy vyvolaly bratrovražedný boj, ve Venezuele ho chtějí vyvolat. Nepřítelem světa nejsou tak země, které se jen chtějí vyvíjet po svém, ale četník nad četníky Spojené státy. Proto už konečně by zase nad našimi hlavami, tak jako tomu bylo v padesátých letech, mělo vlát heslo: Amis, go home!

Milan ŠPÁS