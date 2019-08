Ilustrační FOTO - Pixabay

Rodič má své dítě chránit a vychovávat

Podle 86 procent Čechů by rodiče měli kontrolovat aktivity dětí na sociálních sítích. Využívat by je děti měly až od 15 let, míní více než polovina lidí. Vyplývá to ze srpnového průzkumu vzdělávacího projektu Digitální pevnost, kterého se zúčastnilo 1050 respondentů.

O věkové hranici lze podle odbornice KSČM na oblast školství Marty Semelové diskutovat, kontrola aktivit dětí na sociálních sítích by měla být samozřejmostí. V prvé řadě by se však rodiče měli svým dětem věnovat. »Hrát si s nimi, mluvit s nimi, odpovídat na jejich otázky, chodit s nimi do přírody a naučit je přírodu vnímat, číst si s nimi a následně si o obsahu přečteného povídat, mít společné zážitky, sdílet s dětmi jejich radost, pomáhat řešit jejich problémy. Sebelepší tablet, mobil nebo počítač jim nedá lásku a nerozvine citovou oblast tak, jako to mohou dokázat milující rodiče. Vytvoření vztahu mezi nimi a dítětem však vyžaduje čas a trpělivost,« řekla Semelová našemu listu.

Hranice pro vstup na sociální síť Facebook je 13 let, což považuje za vhodné jen pětina Čechů. Podle 53 % respondentů by děti měly být na sítích aktivní až od 15 let a každý sedmý Čech by sociální sítě povolil až od nabytí dospělosti.

Podle Semelové nejde jenom o věkovou hranici, ale především o obsah a také čas strávený na sociálních sítích. Stále větší počet dětí má podle ní problémy se závislostí na mobilu, na internetu, na počítačových hrách a na zmíněných sociálních sítích. »Hranice závislosti na internetu pro děti je podle odborníků zhruba 40 hodin týdně. Ovšem každé dítě je jiné, u někoho stačí méně času, u jiného více. Rodiče by měli vnímat změny v chování svých potomků,« míní Semelová. Podotkla, že mezi nejčastější příznaky závislosti na internetu patří nezvladatelná touha internet používat, abstinenční příznaky, náhlé změny nálad, zanedbávání školních povinností, ztráta zájmu o původní koníčky, zdravotní potíže apod.

Důležitá je podle respondentů kontrola potomkovy aktivity. Podle 86 % lidí by měli mít rodiče přístup k profilům svých dětí. Zhruba půl na půl jsou mezi nimi rozděleni lidé, podle nichž by rodiče měli na aktivitu dětí dohlížet preventivně, a respondenti, kteří by ke kontrole přistoupili pouze při podezření na problém. Právo na soukromí by u dětí na sítích mělo být respektováno jen podle 11 % Čechů.

»Právo na soukromí dítěte je určitě velmi důležitá a citlivá stránka, na druhou stranu však je tu rodič od toho, aby své dítě chránil a vychovával,« podotkla komunistická odbornice.

Kontrolovat hlavně komunikaci

Liší se názory na to, do jakého věku by rodiče měli děti kontrolovat. Podle třetiny Čechů by tak měli činit až do 18 let, téměř dvě pětiny lidí považují za nejvhodnější dohled do 16 let. Do 12 let by děti kontrolovalo 22 procent respondentů. »Rodiče by měli kontrolovat hlavně komunikaci na sociálních sítích a sledovat, zda si jejich děti nepíšou s cizími lidmi. Pokud ano, je dobré zkontrolovat obsah zpráv včetně fotek. Měli by s dětmi také mluvit o tom, jaké informace a fotky na sociálních sítích sdílí. V některých případech děti bez rozmyslu zveřejňují i svou adresu nebo fotky, které mohou být atraktivní pro pedofily,« poznamenal expert projektu Digitální pevnost Miloslav Lujka.

Podle Semelové je pravda, že děti si neuvědomují rizika, kterých je v tomto případě velmi mnoho. »Na sociálních sítích se pohybujeme ve virtuálním světě, kde se lidé mohou chovat jinak než ve světě reálném. Jsou místem sdílení zážitků, fotek, přání, zkušeností a lidé je využívají nadmíru. Např. Facebook využívá v ČR 4,2 milionu aktivních uživatelů, z nichž 11 % je ve věku 13-17 let. Podotýkám, že v podmínkách užívání této sítě je stanovena věková hranice 13 a více let, což mnohé děti obchází uváděním nepravdivých údajů. Ve skutečnosti tak české děti začínají s Facebookem již ve věku 10-11 let,« uvedla.

Povinnou digitální výchovu na školách by podle průzkumu uvítalo 95 % Čechů. Více než dvě třetiny se domnívají, že by to měl být pravidelný předmět, podle zbytku by stačila jednorázová lekce. Hlavní roli v prevenci má ale podle odborníků rodina.

Semelová podotkla, že programy zaměřené na prevenci ve školách fungují, kromě toho adiktologové sepsali pro školy publikaci, v niž jsou rady, jak učit děti odolávat různým druhům závislostí. »Souhlasím ovšem s tím, že největší roli hraje rodina,« uvedla.

»U mladších dětí doporučujeme využívat blokaci stránek s nevhodným obsahem a omezit internet do určité večerní hodiny, aby děti netrávily noci na mobilu. Místo zábavných aplikací je dobré jim nainstalovat spíše nějaké vzdělávací, na kterých nevzniká závislost,« dodal Lujka. S tím se dá podle Semelové jen souhlasit. »Rodiče by si měli uvědomit, že pokud dítě nelítá venku po sídlišti, ale je doma u počítače, neznamená to, že je v bezpečí. Proto by mu měl nejen nastavit pravidla a čas užívání, ale také vysvětlit možná rizika a zabezpečit počítač z hlediska ochrany svého dítěte,« dodala Semelová.

