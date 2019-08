Ilustrační FOTO - Pixabay

Italští politici hrají o předčasné volby

Italští politici zcela nezvykle v době srpnových parlamentních prázdnin zahájili vysokou hru ohledně termínu možných předčasných voleb, které mohou způsobit zemětřesení na politické scéně čtvrté největší evropské ekonomiky.

Už večer mělo plénum Senátu hlasovat o tom, kdy parlament zahájí hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, o které požádal šéf krajně pravicové Ligy Matteo Salvini. Ten vzhledem k vysoké popularitě své strany chce volby co nejdříve, ostatní strany se jej ale budou snažit zbrzdit, napsala agentura ANSA.

Salvini, který minulý týden ohlásil ukončení vládní koalice s populistickým Hnutím pěti hvězd (M5S) a podal návrh na vyslovení nedůvěry kabinetu, chtěl prosadit, aby premiér Giuseppe Conte předstoupil před parlament už ve středu 14. srpna. Proti se ale na pondělním zasedání lídrů senátních stranických frakcí postavili nejen zástupci M5S, ale také opoziční Demokratické strany (PD) a dalších menších stran. Ti navrhují, aby si parlament premiéra vyslechl až 20. srpna.

Salvini fakticky zahájil předvolební kampaň o uplynulém víkendu. FOTO - wikipedia commons

V procesu přitom hrají roli politické zájmy i tradice. Na 15. srpna totiž v Itálii připadá hlavní letní svátek Ferragosto, během nějž se každoročně v celé zemi prakticky zastaví život, protože statisíce lidí vyrážejí na prodloužený víkend k moři nebo do hor. Církevní svátek Nanebevzetí Panny Marie je natolik oblíbený, že v zemi, kde se vlády střídají velice často a kde jsou politické krize a předčasné volby zcela běžné, se hlasování o nedůvěře v tomto období nikdy dříve nekonalo. Na podzim se v Itálii většinou nekonají ani volby, naposledy se v této jihoevropské zemi volilo na podzim před sto lety, a to v listopadu 1919.

To, že celý Senát by měl schválit harmonogram ohledně hlasování o nedůvěře s datem 20. srpna, bylo vysoce pravděpodobné. Salvini v něm totiž ani s podporou menších pravicových stran nemá dost hlasů na to, aby prosadil svůj plán. Jestli ale budou po případném vyslovení nedůvěry, o němž budou rozhodovat obě zcela rovnocenné komory parlamentu, bezprostředně následovat předčasné volby, zdaleka jisté není, napsala agentura AP. Konečné rozhodnutí totiž leží na prezidentovi Sergiu Mattarellovi, který může rozpustit parlament, anebo povolit nový pokus o sestavení vlády.

Salvini přitom už oznámil, že pokud se bude prezident zdráhat vypsat předčasné volby, hodlá vládu opustit a spolu s ním rezignují i všichni ministři nominovaní Ligou.

Hnutí pěti hvězd tvrdí, že se Salvini předčasnými volbami snaží vyhnout hlasování o sporné justiční reformě, která má zpřísnit postihy za korupci, a o parlamentní reformě, která má snížit počet zákonodárců z 950 na 605. Ve hře je rovněž klíčové hlasování o rozpočtu na příští rok, které by se kvůli případným předčasným volbám muselo na dlouho odložit.

Bývalý premiér Matteo Renzi z opoziční PD už vyzval, aby M5S zvážilo možnost podpory pro přechodný kabinet, který by zemi vedl v době těchto důležitých hlasování a zmařil Salviniho plány na brzké předčasné volby. Vedení PD ale oficiálně tvrdí, že pakt s M5S nepřichází v úvahu a že strana z předčasných voleb nemá žádné obavy.

Salvini spoléhá na to, že případné volby jasně vyhraje. Podle průzkumů by mu nyní hlas dalo zhruba 40 % voličů, zatímco loni v březnu jeho stranu volilo 17 % hlasujících. Hnutí pěti hvězd (M5S) naproti tomu by nyní dostalo jen kolem 17 % hlasů, což by bylo zhruba o polovinu méně než loni. Ani se ziskem 40 % hlasů by ale Salvini nemohl vytvořit vládu sám, proto už ohlásil, že bude jednat o podpoře se stranou Vzhůru, Itálie! expremiéra Silvia Berlusconiho a s krajně pravicovou stranou Bratři Itálie. Ta požaduje ještě tvrdší přístup k migraci a hospodářské reformy po vzoru americké vlády. Krajně pravicová nacionalistická vláda, o níž Salvini uvažuje, by mohla vyostřit už tak napjaté vztahy s Bruselem. Salvini varoval před ustavením přechodného kabinetu. Ve svém varování na sociální síti vyhrožoval masovou migrační vlnou do Itálie. Vytvoření přechodné vlády prosazuje mimo jiné senátor a expremiér Matteo Renzi, který odpoledne tuto možnost znovu podpořil a zároveň vyzval k okamžité demisi Salviniho, informovala agentura APA.

(čtk)