Adam Ondra udělal na MS v boulderingu několik chyb a skončil až šestý. FOTO - archiv

Ondrovi nevyšlo finále boulderingu

Sportovní lezec Adam Ondra ve finále boulderingu na mistrovství světa nenavázal na výhry z kvalifikace i semifinále a skončil šestý. Na žádné ze čtyř cest se nedostal ani na takzvanou zónu, tedy bodovaný mezistupeň ještě pod vrcholem. Titul v Japonsku získal domácí Tomoa Narasaki, letošní vítěz celkového hodnocení Světového poháru.

Ondra, který má z boulderingu světový titul z roku 2014 a další dvě stříbra, vstupoval do finále jako velký kandidát na medaili. Už postup do finále, kam se na loňském MS nedostal, hodnotil pozitivně. »První disciplína pro mě dopadla, řekl bych, úspěchem, díky tomu, že jsem postoupil do finále. Ve finále jsem měl zápis čistá nula, což je určitě zklamání,« uvedl v nahrávce pro média.

Finálové »problémy« mu nesedly. Začalo to hned tím prvním, na který se lezci museli rozeběhnout a vyskočit. Brněnský rodák se dokázal zachytit jen jednou, ale při následném přesunu už nebyl úspěšný a pak už se ve čtyřminutovém časovém limitu ani nedostal do startovní pozice.

Podobně marné bylo jeho snažení i při dalších třech cestách a jako jediný z finalistů nezapsal ani jednu zónu. Všichni ostatní měli aspoň dvě. »Bylo to finále hodně těžké, bojovalo se o každý chyt. Styl to byl hodně moderní, hodně koordinační, hodně dynamický. Je určitě dobré směrem k olympiádě vidět, že v něm mám velké rezervy a vím, na čem pracovat,« řekl.

Na top ve finále dosáhl jen Narasaki, který zdolal dva ze čtyř boulderů a přidal ke zlatu z roku 2016 druhý světový titul. Další medaile se braly za tři zóny, přičemž rozhodoval počet pokusů potřebných k jejich dosažení. Stříbro získal Rakušan Jakob Schubert, třetí příčku obsadil Yannick Flohé z Německa.

Ženskou soutěž ovládla favorizovaná Janja Garnbretová, která jako první žena dokázala obájit světový titul v této disciplíně. Dvacetiletá Slovinka, která letos vyhrála celkové hodnocení SP v boulderingu, se ve finále jako jediná dostala na vrchol tří ze čtyř cest.

Ondra si může spravit chuť v lezení na obtížnost, které ve středu začne kvalifikací. Semifinále a finále je na programu ve čtvrtek. Pro českou lezeckou jedničku je na tomto MS nejdůležitější kombinace, která se uskuteční příští týden. V této disciplíně se bude totiž bojovat o místa na OH v Tokiu.

Bouldering

Muži: 1. Narasaki (Jap.) 2. Schubert (Rak.), 3. Flohé (Něm.), ...6. Ondra, v kvalifikaci 57. Stráník, 71. Konečný, 96. Kříž.

Ženy: 1. Garnbretová (Slovin.), 2. Nogučiová (Jap.), 3. Coxseyová (Brit.), ...v kvalifikaci 55. Adamovská.

