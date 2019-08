Vedoucí tábora Jan Janeček (Obelix), Vojta Filáček (Panoramix), Jana Vlková (Cézar) a Katka Pilníková (Kleopatra)

Válka Galů a Římanů na břehu Jizery

Tradičně po řadu let v čase prázdnin pořádá OV KSČM Ústí nad Labem pod vedením Jany Vlkové čtrnáctidenní letní tábor pro děti. Tábor byl letos opět jako v předcházejícím roce na krásném místě v podkrkonoší nedaleko Jilemnice. 34 dětí včetně vedoucích našlo pohodlné ubytování v hotelu Jizera v Horní Sytové.

Kromě hlavní vedoucí Jany Vlkové zde dohled nad dětmi zajišťovali další vedoucí – Jan Janeček, Soňa Pulerová, Kateřina Pilníková a Vojtěch Filáček. Poslední dva jmenovaní jsou přímo odchovanci tábora, neboť pravidelně jezdili od mala a velmi se osvědčili.

Příprava na tábor začíná prakticky ihned po skončení tábora předešlého. Důležité je vždy dopředu zajistit vedoucí a také naplánovat celotáborovou hru. Ta letošní se nesla v duchu válek hrdinných Galů proti Římanům pod názvem Asterix a Obelix, Cézar a Kleopatra. Řada her a soutěží byla inspirována tímto námětem, míchal se i kouzelný nápoj, připravovaly se scénky, vedl urputný boj o území.

Jediné, co nás letos poněkud zaskočilo, bylo počasí. Ač jsme na tábor odjížděli za velkých veder, hned na druhý den se výrazně ochladilo a možnost koupání v Jizeře se nám naskytla pouze jednou.

Tento rok nám v táboře přibylo hodně malých dětí, těch ve věku 5 až 8 let bylo celkem 18. Větší děti patnácti, šestnáctileté už pomáhaly jako předsedové a předsedkyně vedoucím oddílů.

Nejen hry a soutěže jsou náplní tábora, ale vždy se plánují také dva výlety. Jeden již tradičně do Jilemnice, kde se děti těší na nákupy drobných dárečků a cukrárnu. Druhý výlet jsme tentokrát podnikli do Vysokého, kam skupina starších dětí vyrazila pěšky. Menší děti pak v doprovodu vedoucích jely autobusem. Ve Vysokém byl oběd v trávě, na cestu jsme dostali výborné řízky, následovala prohlídka místního muzea a poté, jak jinak, zase cukrárna s dobrou zmrzlinou. Obě skupiny pak vyrazily pěšky do Jablonce nad Jizerou, odkud jsme se na hotel vraceli vlakem.

Uvítali jsme na táboře návštěvu předsedy OV KSČM Ústí nad Labem Pavla Vodseďálka a předsedy OV KSČM z Litoměřic Josefa Šenfelda. Litoměřickému okresu velmi děkujeme za služební auto, které bylo poskytnuto pro potřeby tábora.

A co napsat závěrem? Na spokojenost všech účastníků lze soudit z četných dotazů, zda bude tábor i příští rok, protože už teď se na něj těší. Tábor určitě bude, opět v hotelu Jizera v Horní Sytové a již nyní je potřeba vybrat opět nějakou zajímavou táborovou hru, aby děti nalákala. Jisté je, což už není tak příznivá zpráva, že bude o něco dražší ohledně stravy. Ale pevně věřím, že naši dlouholetí příznivci nám zůstanou věrní.

Jana VLKOVÁ, hlavní vedoucí tábora

FOTO - Soňa PULEROVÁ