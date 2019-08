Ilustrační FOTO - Pixabay

ČEZ hlásí skoro o polovinu vyšší zisk

Energetická společnost ČEZ zvýšila v prvním pololetí čistý zisk meziročně o 45 procent na 11,2 miliardy korun. Napomohly k tomu především vyšší prodejní ceny elektřiny a výtěžek z obchodování s komoditami.

Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Její tržby se zvýšily o 13,8 mld. na 100 mld. Kč. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) vzrostl v pololetí o 19 % na 32,1 mld. Kč. Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy pak dosáhl 12 mld. Kč.

Za prvních šest měsíců letošního roku se výroba elektřiny z tradičních zdrojů zvýšila o čtyři procenta na 30,8 terawatthodiny (TWh). Jaderné zdroje vyrobily o 0,3 TWh více. Produkce elektřiny z větrných, fotovoltaických a malých vodních elektráren dosáhla 1,2 terawatthodiny, což je meziroční nárůst o 19 %.

ČEZ do konce června investoval 11,6 mld. Kč do dlouhodobého majetku, z toho 4,4 mld. Kč šlo do distribuční sítě v ČR. Meziročně vzrostly hlavně investice do tradičních výrobních zdrojů, šlo zejména o nákup jaderného paliva, ekologická opatření v elektrárně Mělník a výstavbu horkovodu z Temelína do Českých Budějovic.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce stoupla o 0,3 %, po klimatickém a kalendářním očištění činil růst 0,8 %.

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 % akcií.

(ici)