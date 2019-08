Dozorci Epsteina nedodrželi nařízení. Je vinen přesčas?

Vězeňští dozorci, během jejichž služby spáchal o víkendu americký finančník Jeffrey Epstein ve své cele sebevraždu, pracovali přesčas a během noci nedodrželi pokyn, že mají vězně kontrolovat každou půlhodinu. Informovaly o tom s odvoláním na nejmenované zdroje agentura AP a deník The New York Times (NYT). Epstein čekal ve vazbě na soud kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Jeho smrt vyvolala řadu otázek a vyšetřuje ji Federální úřad pro vyšetřování (FBI) i ministerstvo spravedlnosti.

Šéf ministerstva William Barr v pondělí podle Reuters připustil, že v newyorské federální věznici nastala neupřesněná »vážná pochybení«. Dodal, že on sám i celý úřad byli zděšeni a »upřímně rozhořčeni«, když se dozvěděli, že vězeňská služba Epsteina neuhlídala. Epsteinova kauza byla pro Barra podle jeho slov osobně důležitá a miliardářova smrt upřela obětem šanci zúčastnit se konfrontace v soudní síni. Epstein byl zadržován v nápravném zařízení na Manhattanu považovaném za jedno z nejpřísněji střežených v USA. Sebevraždu spáchal v noci na sobotu, jeho bezvládné tělo našli zaměstnanci věznice až ráno. Americká média uvedla, že se nejspíš oběsil.

Americký finančník Jeffrey Epstein. FOTO - wikipedia commons

Porušená pravidla

Podle agentury AP v době sebevraždy dohlíželi na oddělení, kde byla i Epsteinova cela, dva dozorci. Jeden z nich pracoval už pátý den po sobě přesčas, přesčasy měl kvůli nedostatku pracovníků nařízené i jeho kolega. Podle NYT zaměstnanci věznice zjevně porušili pravidla, když Epsteinovu celu nekontrolovali každých 30 minut, jak bylo nařízeno. Finančník byl přitom v cele sám, i když ministerstvo spravedlnosti dostalo od vedení nápravného zařízení ujištění, že s ním v cele bude spoluvězeň.

Epstein byl ve vazbě od 6. července, kdy byl zatčen poté, co v soukromém tryskáči přiletěl do USA z Francie. Finančník čelil obviněním z nelegálního obchodu se sexem a ze zločinného spiknutí. Podle prokurátorů v letech 2002 až 2005 ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě platil za sexuální služby desítkám nezletilých dívek, z nichž některým bylo údajně jen 14 let. Epstein veškerá obvinění odmítal.

Mohl dostat až 45 let

Ve vazbě byl pod zpřísněným dohledem od 23. července, kdy byl ve své cele nalezen téměř v bezvědomí s poraněními na krku. Kvůli strachu, že má v úmyslu spáchat sebevraždu, se na něj vztahoval zvláštní režim, ten byl ale podle AP ukončen už koncem července. V případě odsouzení mohl 66letý miliardář dostat za sexuální zločiny až 45 let vězení. Jeho případ média pečlivě sledovala i proto, že Epstein patřil ke známým byznysmenům a kdysi se přátelil s nynějším americkým prezidentem Donaldem Trumpem či s exprezidentem Billem Clintonem.

(ava, čtk)