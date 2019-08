Zablokované jmenování mladého Bolsonara

Brazilská prokuratura požádala soud, aby v předběžném opatření zablokoval jmenování prezidentova syna Eduarda Bolsonara do funkce velvyslance ve Spojených státech amerických a posoudil, zda Bolsonaro mladší splňuje požadavky pro tento úřad. Informovala o tom místní média.

Proti navržení prezidentova syna do úřadu velvyslance v USA, které ještě musí schválit horní komora brazilského parlamentu, se už dříve vzedmula vlna kritiky - to nejen ze strany opozice, která to označila za nepotismus. Krajně pravicový prezident Jair Bolsonaro, který stojí v čele největší latinskoamerické země od letošního ledna, formálně navrhl svého syna do úřadu velvyslance minulý měsíc. Teprve v červenci totiž bylo Eduardu Bolsonarovi 35 let, což je minimální věk pro jmenování velvyslancem, pokud kandidát není kariérním diplomatem. V pátek brazilské ministerstvo zahraničí informovalo, že americká vláda se jmenováním souhlasí.

Eduardo Bolsonaro. FOTO - wikipedia commons

Kvalifikace: přítel Trumpových dětí

Federální prokuratura nyní požádala soud, aby zvážil, zda Bolsonarův syn splňuje předpoklady pro výkon úřadu velvyslance. Tedy zda má relevantní mezinárodní zkušenosti a zda vykonal v zahraničí nejméně tříletou službu pro brazilský stát. Bolsonaro navržení svého syna na velvyslance ve Spojených státech amerických hájí s tím, že kromě rodné portugalštiny umí španělsky a anglicky, zcestoval celý svět a je přítelem Trumpových dětí.

Eduardo Bolsonaro je od roku 2015 členem dolní komory brazilského parlamentu, v němž nyní předsedá komisi pro zahraniční vztahy. Letos v březnu svého otce doprovázel na návštěvě USA a spolu s ním zavítal i do Bílého domu na schůzku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Brazílie nemá velvyslance v americkém Washingtonu od letošního dubna. Brazilský prezident, bývalý vojenský důstojník Jair Bolsonqro, je fanatickýcm obdivovatelem svého současného amerického protějšku.

(ava, čtk)