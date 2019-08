Ekologie

V okurkové sezoně se pro novináře moc zajímavých témat neotvírá. Většina lidí chce prožít letní odpočinek na dovolených v klidu, bez sledování hororových zpráv. V horku se vše zpomaluje a řešení mnoha otázek se odkládá až na potom, až se po prázdninách vše vrátí do normálu.

Aspoň, že to počasí je dobrým námětem. Jednou je moc teplo a sucho, pak zase chladno a mokro a nikdy to není tak akorát. Při každé změně počasí tak mohou vystartovat ekologičtí aktivisté s upozorněním, to je změna klimatu, mějme se na pozoru.

Počasí asi nikdy nebylo úplně takové, jak si člověk přál. Máme z historie zprávy o povodních, suchých obdobích i krutých zimách a to ještě nebylo lidstvo tak rozmnožené a náročné na spotřebu.

Studenti protestují pod vedením udatné Grétky proti ničení planety. Já se však ptám, jak se sami chovají, aby planetu chránili? Kolik z nich je bez mobilu, počítače, kolik z nich chodí pěšky do školy, kolik z nich nemá plnou skříň triček, riflí a kolik z nich si dokáže vypěstovat nějakou plodinu a nekupuje potraviny v supermarketech? Dokážeme omezit svou spotřebu? Dokážeme využít i všechny zdroje? Proč ve vilových čtvrtích si lidé nevypěstují ani vlastní petržel? Proč nemají na zahradě pár slepic, které by zkonzumovaly zbytky potravin a ještě se odměnily ekovejcem? Proč jsou všude jen zelené, přesto neživé supertrávníky, na které spotřebováváme spoustu vody?

V dnešním světě, kde se vše hodnotí jen hodnotou peněz, asi žádné přesvědčování nepomůže. Pokud je pro lidi ekonomičtější si vše koupit v marketu než si něco vypěstovat, budou kolem našich domů jen túje a trávníky.

Pokud bude naše společnost postavená na hospodářském růstu, ekologie má smůlu. Kapitalismus se řídí svým hlavní krédem: Vyrábět stále více, levněji, s co největším ziskem. Vše ostatní ho nezajímá. Že otravují životní prostředí, umírají lidé, to nevadí, však přijdou další a budou rádi, že mohou pro nás pracovat.

Nemůžeme očekávat, že globální kapitalistická společnost vyřeší problémy naší planety. Civilizace, která si zničí své prostředí a vyčerpá zdroje, nemůže dál prosperovat a nutně se blíží ke svému zániku.

Jedině spravedlivější systém umožní přežití lidstva a za ten musíme bojovat.

Věra ŽIŽKOVÁ, předsedkyně Královéhradeckého KV KSČM