Dvojí metr České televize

Kdykoli otevřu zprávy České televize, mohu si být jistý, že kromě zpravodajství z USA, povětšině pozitivního, to bude něco o Číně či týkající se Číny, ale to zase povětšinou bude negativní nebo alespoň ironizující. Mají to dobře nasměrováno v ideologickém centru současnosti, jakým je ČT. Na světě opravdu není svobodnější televize, která za peníze nás všech je nekontrolovatelná a nekontrolovaná.

Tak třeba, pokud jde o ČLR, hitem současnosti jsou demonstrace v Hongkongu. Vznikly proto zákonu, který umožní podezřelé z trestných činů, tedy i kriminálníky, vydávat do pevninské Číny. Dnes prý přerostly v boj za demokracii. V úterý ráno jsme dokonce mohli vidět přímý přenos z jednoho z hongkongských letišť, které vsedě okupovaly davy »demokratů«. Nebylo jich zas tolik, kolik by stálo za zobrazení, ale byli. Prý většinou jde o mladé, kteří si přejí svobodu. Tu ovšem mají, jinak by přece už dávno byli vytlačeni z letišť. Pokud by se něco podobného stalo v USA, už by byl klid. A vůbec by nemuselo jít o větší svobodu a demokracii a nikoli o socialismus či spravedlivé rozvržení společnosti.

Naše starší generace dobře pamatuje, jak s demonstranty uměla Národní garda zatočit v šedesátých letech a jak i dnes umí americká policie pacifikovat demonstrace proti rasismu poté, co byl zase zastřelen bílou policií nějaký černošský kluk. Že by ČT, pokud jde o ony antirasistické demonstrace, se postavila na stranu demonstrujících, nepamatuji. Velký bratr se totiž v těchto souvislostech nekritizuje. Navíc, ti černošští demonstranti nepatří mezi VIP, ale o socky z okrajových čtvrtí amerických měst.

V úterý dokonce jsme mohli slyšet, že oni hongkongští demonstranti se na rozdíl od Žlutých vest ve Francii chovají klidně. Dodejme téměř ghándíovsky, nastavují svou tvář bití a gumovým projektilům policejních ozbrojenců. Jenže několik dnů před tím, jsme mohli na záběrech vidět, jak kluci, opakuji kluci, házejí kameny na policisty, jak dav se pokouší ovládnout některou z hongkongských vládních budov.

Ale nejde jen o francouzské Žluté vesty. Co takhle se postavit na stranu revoltujících Katalánců, kteří svými hlasy schválili samostatnost své země a měli pro to nemálo důvodů. Méně peněz pro region, jinou historickou zkušenost s jednotným Španělskem, lišící se jazyk a omezení vnitřní samosprávy? Ne, toho jsem se nedočkal. Dodnes řada právoplatně zvolených katalánských vůdců sedí ve vězení, dodnes je některým upíráno se účastnit jednání Evropského a španělského parlamentu.

Neměla by Česká televize tady také ukazovat, jak je to s lidskými právy ve Španělsku, a tedy v EU, nebo to jí nezajímá? Namísto toho nyní téměř denně můžeme vidět demonstrace v Rusku proti těm, kteří nedodrželi zákon, a tedy nemají být připuštěni ke komunálním volbám.

Nedivím se některým našim občanům, že se na zpravodajství České televize nedívají a že kritizují stav, kdy musí povinně odevzdávat měsíčně 135 Kč na to, aby si ČT mohla dělat, co chce a šlapat po jakékoli objektivitě.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice