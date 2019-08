Poučení Fráni Šrámka beru!

»Hlásím, pane hejtmane, že se mi zdál sen, vojna byla…«. Vzpomínáte? Povinně jsme přece ve škole čítávali Fráňu Šrámka. A jedna z jeho básní nás šrámkovským způsobem varovala před válkou. Ten, kterému se onen sen zdál, »byl v poli zastřelen« a vedle něj hejtmanův »kůň taky pad, nám přáno bylo spolu umírat«. Ten voják musí jít, »když pán chce, smrti vstříc - však koní šetřte, prosím tisíckrát, to dobytče se strašně umí ptát, proč nesmí žíti víc…«.

Vzpomněl jsem si na tuto báseň, když před několika dny Česká televize nám znovu přibližovala »klíčové události« druhé světové války. Srdceryvný příběh nás zavedl do jara 1945, kdy američtí vojáci se dostali až k našim hranicím. Tehdy prý v obci Hostouň nepříliš daleko od Horšovského Týna se chovali koně. Pokud by se válka přenesla do Čech, což bylo možné očekávat, byli by ohroženi. Americký velitel, který se o tom dozvěděl, rozhodl se jednat. Poslal parlamentáře k německému veliteli, jehož jednotka byla na české straně hranic rozmístěna a navrhl vytvořit koridor z Bavorska, kde byli Američané, do Hostouně, po němž by honci vedli koně až k americkým jednotkám. A teprve až by koně byli u Američanů, mohlo by se případně znovu válčit.

Nevím, zda vyprávění ČT není tak napůl legenda. Všechno je jistě možné. Nevím, zda onen americký velitel nečetl Šrámka. Čechoameričanů bylo v americkém vojsku nemálo. Nevím ani, zda onen americký velitel byl skutečně takový milovník koní a ten německý tak vstřícný, že uskutečnili takovou akci. Je jistě možné, že se právě v těchto místech sešli dva ochránci zvířat – americký a německý – a opravdu chtěli koně zachránit, ač nevěděli, zda o Chotouň se vůbec bude bojovat. Byl to vskutku čin hodný vzpomenutí. Chápu ovšem, že válečné legendy patří k těm nejváženějším. Je ovšem možné, že všechno mělo jiné pozadí. Že o vyhlášené chotouňské koně měl zájem někdo daleko významnější než americký velitel. Nicméně »akce cowboy« se uskutečnila. Nevím, zda po válce oni koně byli převedeni z Bavor zas k nám, to už legenda nezachytila, či zůstali v Německu. Ale i když se vrátili, tento příběh nepatřil ke »klíčovým událostem« druhé světové války. Bylo tisíce dalších, které nekončily dojemnou záchranou stáda koní. I když to Šrámkovo poučení a »koní šetřte, prosím tisíckrát, to dobytče se strašně umí ptát, proč nesmí žíti víc«, beru.

Otakar ZMÍTKO