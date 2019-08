Paříž – Moskva – Hongkong

Města, která jsou určitými klíčovými body na mapě geopolitiky světa. Ve všech třech místech probíhá hodně zjednodušeně řečeno, střet neoliberalismu s řekněme obecně s liberály. Paříž je Mekka kultury pro celou Evropu a určuje společenské standardy a normy. Moskva je centrum velmoci, kterou se rozhodl západ ovládnout a zmocnit se veškerých jejich zdrojů. No a Hongkong je vstupní branou investic do ČLR. Tedy ekonomickou světovou jedničkou.

V Paříži v prezidentských volbách zvítězil Emanuel Macron. Bylo to vítězství neoliberálu. Jenže liberály zastupuje na samé špici vertikální struktury moci Donald Trump a ten si loutku Macrona i jeho politiku z větší části přivlastnil. A najednou se objevily »Žluté vesty« a pravidelné demonstrace na nezákonných mítincích a pochodech, které sužují život občanům nejen Paříže. Program požadavků je sice aktuální, podstatný je však jediný bod – odstoupení prezidenta Macrona, protože neposlouchá ty, co ho do funkce dosadili. To samé se děje v Moskvě, jen to má tady ještě jiný akcent. Jelikož Ruská federace se postavila západní politice a dovolila si rozvinout politiku vlastní. A už někdy v roce 2011 představila volnou obchodní euroasijskou zónu »od Vladivostoku po Lisabon«. Okamžitě byly zahájeny procesy, které vyvrcholily Majdanem na Ukrajině s cílem krvavou občanskou válku přelít nebo převést do RF. Jenže to tak úplně nevyšlo. No, tak už několik měsíců probíhala příprava na nezákonné demonstrace. Ano, »světová« mediální scéna čeká, až moskevský kompars páté kolony začne krvácet a nejlépe ať co nejvíc krve stříká na objektivy západních žurnalistů. Čeká se, až ruská policie bude jednat jako třeba ve Francii, kde už je 11 mrtvých. A do třetice Hongkong, který má takměř 7 milionů obyvatel, převzala pod svou správu Čínská lidová republika od Velké Británie s tím, že zachová stávající kapitalistický systém do roku 2047. Hongkong se ale musel podřídit v politicko-mezinárodních otázkách. Z našich médií ČT24, Seznam.cz a třeba v Českém rozhlase vidím, slyším a čtu, jak »mírumilovná« opozice na opět nezákonných demonstracích násilně vtrhla i do parlamentu Hongkongu, zastavila provoz letiště a po těch, co chtějí udělat pořádek, hází nebezpečné láhve. Tak se ČLR rozhodla nepodcenit tuto situaci ve své zemi a stahuje svou armádu k Hongkongu.

Prostě ve všech případech je to sprosté vydírání páté kolony západních neoliberálů. Dostat se k moci krve druhých. Důvody protestů jsou až na výjimky nakonec formální. Myslím, že Majdanů už bylo dost, masky jsou strženy. Takovéto rozpory a krize kapitalismu se řeší většinou válkou! A lidský život v těchto kapitalistických procesech prakticky nemá žádnou hodnotu. Odmítněme další lež a barevné pseudorevoluce mezi neoliberalismem a liberály.

Roman BLAŠKO