Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda slibuje snížit byrokracii pro živnostníky

Drobným a středním živnostníkům s příjmy do jednoho milionu korun by se měla v budoucnu zásadním způsobem zredukovat byrokracie a administrativa. Prvním krokem by byl jednotný, předem stanovený paušál. Toto opatření chystá Babišova vláda.

Osoby samostatně výdělečně činné by od roku 2021 dostaly možnost na měsíční dobrovolné bázi platit namísto současné daně z příjmu, sociálního i zdravotního pojištění jednotný paušál.

»V příštím roce by se vše mělo dokončit po stránce technické a od začátku následujícího roku by vše mělo být účinné,« přiblížil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v České televizi. Návrh zákona, který má paušál zavést, teď dokončuje ministerstvo financí. Dotčení ministři už svoje požadavky na to, jak by měla změna fungovat, poslali.

»Budou-li osoby samostatně výdělečně činné platit paušál, jestliže je pro ně současná administrativa příliš zatěžující, neměl by to být problém,« reagoval pro náš list stínový ministr průmyslu a obchodu KSČM Pavel Hojda. Vítá, že ministerstvo se chystá dát drobným a středním živnostníkům možnost volby. »Cítím, že to není špatný směr. Musíme si uvědomit, že živnostníků máme poměrně hodně. V podstatě se jedná o tu část podnikatelů, která se stará úplně sama o sebe bez jakékoliv pomoci,« dodal stínový ministr.

Stínový ministr průmyslu a obchodu KSČM Pavel Hojda.

V České republice je osob samostatně výdělečně činných, tzv. malých podnikatelů, přes jeden milion, a jejich počet stále roste. Kromě živnostníků a zemědělců patří do této skupiny nejen např. umělci, ale třeba i soudní znalci. Nejvíc jich je v Praze přes 180 tisíc. Na 600 tisíc lidí má živnost jako hlavní výdělek, přes 400 tisíc pak jako přivýdělek.

Havlíček: Jde především o úsporu času

Resort zdravotnictví s jednotným paušálem souhlasí, i když to bude znamenat určitý výpadek příjmů. Odvádět by totiž měli všichni s příjmem do milionu stejně vysoké pojistné, a to jen v minimální výši. »Mělo by dojít k určitému snížení výběru pojistného, ale nepatrnému, asi o sto milionů korun. To není nic, co by mělo zásadní dopad,« přiblížil v ČT ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Jeho ministerstvo vítá mj. to, že případné nedoplatky na paušální platbě bude vymáhat daňová správa. Zdravotní pojišťovny dostanou vždy plnou částku.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se zatím konkrétněji nevyjadřuje. Od resortu financí chce slyšet, jak bude vypadat přerozdělování peněz na sociální pojištění. »Musíme definovat, jakým způsobem budou částky z finančního úřadu přeposílány na jednotlivé okresní správy sociálního zabezpečení a jak budou převedeny například do systému důchodového pojištění,« podotkl vedoucí oddělení poradců ministryně práce a sociálních věcí Michal Picl (ČSSD).

I MPSV chce z paušální částky minimální výši sociálního pojištění. Ta se každý rok mění. Kdyby paušální odvod platil už letos, podnikatelé s ročním příjmem do milionu korun by měsíčně odváděli na sociálním pojištění 2388 Kč, na zdravotním 2208 Kč a k tomu 500 Kč daň.

»Pro nejmenší živnostníky není největší úspora o tom, jestli získá jedno nebo dvě procenta na nějaké daňové bonifikaci, ale v tom, že ušetří čas, který musí věnovat administrativě,« zdůraznil Havlíček.

ODS by hranici pro paušál zvýšila, KSČM nikoli

Opozice plán vítá, rozchází se však v názoru na hranici příjmů OSVČ. »Pokud to vláda bude chtít prosadit, budeme navrhovat, aby se to dotklo více živnostníků – nejen těch, kteří mají tržby do jednoho milionu korun,« zmínil ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

»Nějaká hranice musí být. Podle mého názoru v současné době a v současných podmínkách je hranice příjmu milion korun odpovídající. Dál už bych nešel, protože tam už by mohlo dojít k určitým spekulacím. Pokud by hranice byla milion 250 tisíc, další by chtěli milion pět set tisíc, a někdo by se ptal, proč to nejsou rovnou dva miliony,« je přesvědčen Hojda.

Dopad na snížení zátěže oceňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Vláda každopádně počítá s tím, že systém bude dobrovolný a každý z podnikatelů si bude moci vybrat, zda do něj vstoupí. Snad opět neposune termín, premiér Andrej Babiš (ANO) totiž nejdřív počítal s lednem 2020. Připomeňme, že snížení administrativy pro živnostníky slibovaly už mnohé předchozí vlády, ale nic podstatného v tomto směru neudělaly.

(ku)