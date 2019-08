Pietní místo Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové na námestí SNP v Bratislavě (4. března 2018). FOTO - Wikimedia commons

SR: další obvinění

Čtveřici obviněných z vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky slovenská policie obvinila i z přípravy dalších tří vražd, jejichž oběťmi se měli stát dva prokurátoři a advokát.

Podle serveru sme.sk to oznámilo slovenské ministerstvo vnitra. Při vyšetřování Kuciakovy vraždy vyšlo najevo, že obvinění patrně připravovali také vraždy exministra vnitra a spravedlnosti a nyní advokáta Daniela Lipšice a prokurátorů Petra Šufliarského a Maroše Žilinky. Generální prokurátor Jaromír Čižnár už v únoru v této souvislosti poukázal na to, že lidé připravující zločin se k podrobným informacím o svých zamýšlených obětech nemohli dostat bez kontaktů na policii. Vyšetřování přípravy těchto vražd bylo proto po dohodě prokuratury a policie odebráno vyšetřovacímu týmu Kuciakovy vraždy a přiděleno inspekci ministerstva vnitra, která zkoumá trestné činy policistů. Lipšic i média tento postup kritizovali, Čižnár ho obhajoval. Generální prokurátor řekl, že bez spolupráce s policisty by podezřelí nemohli získat osobní údaje např. o Žilinkovi.

(čtk)