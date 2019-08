Zhroucený Morandiho most. FOTO - wikimedia commons

Tryzna v Janově. Rok po pádu mostu

V Janově na severu Itálie uctili minutou ticha památku 43 lidí, kteří právě před rokem zahynuli po zřícení tamního dálničního mostu.

Neštěstí přístavní město těžce poznamenalo a z tragédie se dodnes vzpamatovávají pozůstalí po obětech i stovky lidí, kteří museli kvůli bezpečnosti nuceně opustit své domovy. Ač se město soustředí zejména na stavbu nového mostu, Italům se stále nedostalo odpovědi, kdo za zřícení mostu nese zodpovědnost a zda se mu nedalo předejít.

Pietního aktu se zúčastnil i italský prezident Sergio Mattarella či premiér Giuseppe Conte a také příbuzní obětí i záchranáři a hasiči, kteří tehdy na místě pomáhali. Janovský arcibiskup Angelo Bagnasco odsloužil mši. Ještě před zahájením ceremoniálu se prezident Mattarella objal s řadou pozůstalých a vyjádřil jim soustrast. Příbuzní některých obětí však účast na obřadu odmítli s tím, že je zpolitizovaný. Stěžovali si také na účast zástupců firmy Autostrade per l'Italia, která dálnici provozovala a která je obviňována, že nese za neštěstí vinu, protože zanedbala údržbu mostu a jeho kontroly.

Mše se konala pod přístřeškem u rodícího se prvního pilíře nového mostu, který na místě starého Morandiho mostu vzniká. Kardinál Bagnasco označil události před rokem za »apokalypsu, která nám vzala dech«. Po něm vystoupil s projevem premiér, který uctil památku obětí a slíbil spravedlnost pro pozůstalé. Uvedl také, že nový most by měl být v provozu příští rok v dubnu. Podle něj bude symbolem obnovy celé země.

Přesně v 11.36, kdy se část mostu před rokem zřítila, drželi přítomní minutu ticha. Po ní se rozezněly zvony místních kostelů.

Podle starosty Janova Marka Bucciho se nyní radnice soustředí na to, aby tragédii přetavilo v šanci změnit město k lepšímu. »Tragédie je něco negativního, ale my jsme se rozhodli vzít ji jako příležitost, aby Janov po této fázi vypadal lépe,« řekl Bucci. Od června dohlíží jako zvláštní komisař na stavbu nového mostu, který vzniká podle návrhu slavného architekta a janovského rodáka Renza Piana.

Už to, že se po dlouhých měsících v létě podařilo téměř dokončit demolici starého mostu, považuje starosta za vítězství, protože trosky nad údolím lidem tragédii stále znovu připomínaly. Před rokem se zřítil asi 200 metrů dlouhý úsek vozovky mezi pilíři a do hloubky 40 metrů spolu s ní spadly tři desítky aut. Pasažéři většinou zahynuli, některé z nich se ale podařilo zachránit včetně řidiče českého kamionu.

Někteří lidé, kterým pád mostu poznamenal život, připomínkové akce záměrně ignorovali. »Já i s rodinou pojedu pryč. Snažím se vést normální život. To trauma nikdy nezmizí, ale musím s ním žít,« citovala agentura APA 29letého Gianluku Ardiniho, který byl jedním z těch, které záchranáři dokázali vytáhnout z trosek živé. Jiní zase touží hlavně se dozvědět, kdo nese za pád mostu vinu. Státní zastupitelství v souvislosti s neštěstím vyšetřuje 20 lidí a společnost Autostrade per l'Italia. Zatím nedospělo k žádnému závěru. Další otázky se ale vynořily minulý týden poté, co italská média zveřejnila výsledky studie z dílny amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Ten na základě porovnání satelitních snímků došel k závěru, že most se hýbal už v roce 2015, a že několik měsíců před zřícením byla deformace stavby dokonce už poměrně výrazná.

(ava, čtk)